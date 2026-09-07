Pobreza monetaria en República Dominicana baja a 13.75 % en segundo trimestre de 2026

El viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez, durante LA Agenda Semanal del lunes 7 de septiembre de 2025. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La pobreza monetaria en República Dominicana se situó en 13.75 % durante el segundo trimestre de 2026, una reducción de 2.9 puntos porcentuales respecto al 16.65 % registrado en igual período del año pasado, informó este lunes el viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez, durante LA Agenda Semanal, que encabezó el presidente Luis Abinader.

Con el nuevo resultado, la pobreza promedió 14.58 % durante el primer semestre de 2026, frente al 17.35 % correspondiente a los primeros seis meses de 2025, para una disminución de 2.9 puntos porcentuales, según explicó Cruz Rodríguez.

El dato del segundo trimestre profundiza la reducción registrada durante los primeros tres meses del año. El Ministerio de Hacienda y Economía había informado en mayo que la pobreza monetaria pasó de 18.1 % en el primer trimestre de 2025 a 15.4 % entre enero y marzo de 2026.

En el conjunto de 2025, la pobreza monetaria había cerrado en 17.3 %, por debajo del 19 % de 2024, según las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Cruz Rodríguez atribuyó la nueva reducción a una combinación de aumentos salariales, crecimiento de los ingresos laborales y transferencias sociales.

Explicó que los ingresos monetarios laborales aumentaron especialmente en las regiones con mayores niveles de pobreza. Según los datos presentados, crecieron 13.1 % en la región Ozama, 12.5 % en el Este y 27.4 % en el Sur.

El funcionario también defendió la metodología utilizada para medir la pobreza y señaló que los códigos y procedimientos empleados para realizar los cálculos están disponibles públicamente.

Durante la exposición, Abinader relacionó la evolución de los indicadores con los aumentos del salario mínimo, la expansión del empleo y los programas sociales impulsados por su administración.

El mandatario sostuvo que esos factores permiten avanzar hacia lo que definió como un "círculo virtuoso de la economía", en oposición a períodos en los que la pérdida de estabilidad macroeconómica termina elevando la pobreza.

¿Por qué no se siente igual en todos los hogares?

La periodista invitada Laura Castellanos llevó el debate al terreno de las economías familiares y preguntó cómo explicar que los indicadores reflejen avances significativos mientras numerosos hogares continúan enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades.

La respuesta correspondió al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien sostuvo que el aumento de los ingresos también modifica las expectativas y necesidades de la población.

"Este es un país ya de clase media", afirmó Díaz, antes de señalar que una mayor proporción de dominicanos tiene ahora acceso a viajes, educación, salud, recreación y vehículos.

El ministro reconoció, sin embargo, que la mejoría de los indicadores macroeconómicos "no significa que todo esté perfecto", pero consideró que crea las condiciones para continuar elevando el bienestar de los hogares.

Díaz sostuvo que el objetivo del Gobierno es complementar la actividad del sector privado, al que definió como motor de la economía, mediante políticas públicas y una regulación que consideró razonable.

También advirtió sobre el impacto que pueden provocar las crisis económicas en los avances sociales y recordó que recuperar los niveles de pobreza previos a la crisis dominicana de 2003-2004 tomó más de una década.

"Hay que valorar lo que tenemos. No es perfecto, ni mucho menos", expresó, al señalar que el reto consiste en conseguir que los indicadores macroeconómicos se traduzcan cada vez más en mejores condiciones de vida.

El antecedente de Hambre Cero

El debate se produce menos de dos meses después de que la FAO informara que República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo de 2.5 %, umbral internacional utilizado para considerar al país fuera del mapa del hambre.

La medición de pobreza monetaria, sin embargo, es diferente: compara los ingresos disponibles de los hogares con el costo de una canasta normativa de bienes y servicios.

Hasta este lunes, la sección de publicaciones del Ministerio de Hacienda y Economía mostraba como último seguimiento trimestral divulgado el correspondiente a enero-marzo de 2026, por lo que el 13.75 % anunciado en LA Agenda Semanal constituye el dato más reciente dado a conocer públicamente para el segundo trimestre.