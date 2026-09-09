Abancord plantea fortalecer la gobernanza y la gestión del riesgo ante avance de la IA

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) afirmó que la transformación tecnológica del sistema financiero exige fortalecer los mecanismos de gobernanza, gestión del riesgo operacional y supervisión, en un contexto en el que la inteligencia artificial comienza a incidir de manera creciente en los procesos, las decisiones y los modelos de gestión de las entidades del sector.

Abancord sostuvo que el desafío del sistema financiero no consiste únicamente en adoptar nuevas tecnologías, sino en asegurar que su incorporación se produzca con responsabilidad, controles adecuados y criterios que contribuyan a preservar la confianza del público.

La presidenta ejecutiva del gremio, Cristina de Castro, señaló que la inteligencia artificial "dejó de ser una conversación sobre el futuro" y ya está presente en las organizaciones, en sus procesos y, cada vez más, en las decisiones que toman.

Al pronunciar las palabras de bienvenida del XII Congreso Anual de Abancord, De Castro indicó que, para las entidades financieras, el reto no radica simplemente en incorporar tecnología, sino en hacerlo de manera responsable, comprendiendo los riesgos que introduce y estableciendo controles que permitan que la innovación fortalezca a las instituciones y la confianza de quienes utilizan sus servicios.

"Las posibilidades son extraordinarias, pero también nos obligan a formular nuevas preguntas sobre riesgo, gobernanza, seguridad, responsabilidad y supervisión", expresó la titular de la entidad al referirse al impacto creciente de la inteligencia artificial en el sector financiero.

Congreso centrado en cambios regulatorios

El XII Congreso Anual de Abancord se celebró bajo el lema "Liderando la transformación del riesgo operacional: gobernanza e innovación en la era de la IA", con una agenda centrada en los cambios regulatorios, la gobernanza del riesgo operativo, el impacto de la inteligencia artificial y los desafíos que esas transformaciones plantean para las entidades.

Uno de los momentos principales de la jornada se produjo con la intervención del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, quien tuvo a su cargo las palabras de apertura con una exposición sobre "perspectivas regulatorias".

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La agenda incluyó, además, la conferencia magistral "Los estándares internacionales, expectativas sobre la gobernanza del riesgo operativo y la IA", a cargo de Raúl Real Piriz, exasesor residente en supervisión y regulación financiera del FMI-Captac-DR.

Posteriormente se desarrolló el panel "Impacto de la IA en el riesgo operacional y la gobernanza: desafíos para la alta dirección", que contó con la participación de Juan Pujols Pérez, director de Supervisión, Tecnología y Seguridad de la Información; Alán Muñoz Mejía, presidente ejecutivo del Banco Fihogar, y moderado por Mercedes Canalda, presidenta ejecutiva del banco Adopem y miembro de la Junta de Directores de Abancord; Carlos Delgado Urbáez, director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco Central de la República Dominicana, y Mario Galvache Gómez, consultor de BDO en República Dominicana especializado en innovación y tecnología.

La jornada concluyó con la conferencia "Gobernar en la era de la inteligencia artificial", a cargo de Omar Victoria Contreras, socio-director de OV Consultores.

En el Congreso participaron, además, autoridades y representantes de la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, la Asociación de Bancos Múltiples, la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, así como representantes de la IFC, filial del Banco Mundial, cooperativas, empresas de seguros y firmas de auditoría.