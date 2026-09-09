Sube el recaudo de impuestos en medio del plan anticrisis

En medio de la ejecución del plan anticrisis aprobado este año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha acumulado una recaudación de 671,866 millones de pesos durante los primeros ocho meses del 2026, para un crecimiento de 8.5 % con relación a lo percibido en igual período del 2025, equivalente a 52,877.6 millones de pesos por encima.

Sólo en agosto del 2026 los ingresos representaron 75,007.8 millones de pesos, los cuales implican un aumento del 6.6 %, es decir, 4,669.4 millones de pesos más en comparación a agosto del 2025.

Al excluir los ingresos extraordinarios, la recaudación del mes de agosto del 2026 creció en mayor proporción con un 11.2 %, equivalente a 7,519.6 millones de pesos más que igual mes del 2025.

Contribución de impuestos

Los principales impuestos que contribuyeron a la recaudación de agosto fueron el ITBIS con 20,559.6 millones de pesos para una variación positiva de 1,947.4 millones de pesos más que agosto 2025, equivalente a un crecimiento de 10.5 %.

El Gobierno, quien busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos a través del plan anticrisis, dispuso un aumento de la tasa del ISR empresarial a 30 % por tres años a grandes contribuyentes, específicamente a las de grandes ingresos que superan los 1,000 millones de pesos anuales.

Ante este panorama, el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las Empresas e Impuesto sobre los Activos, alcanzó un recaudo de 12,810 millones de pesos a agosto del 2026, mientras que el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas registró un monto de 12,115.6 millones de pesos, para un crecimiento de 11.3 %, que representaron 1,234.8 millones de pesos adicionales.

Le siguen los Impuestos Selectivos a los Combustibles (Ad-Valorem y Específico) con un recaudo de 7,464.8 millones de pesos, que implicaron un aumento de 29.3 % y 1,689.7 millones de pesos por encima de lo captado en agosto del 2025.

El Impuesto sobre los Dividendos tuvo un crecimiento de 154.3 % al pasar de 1,215.8 millones de pesos en agosto del 2025 a 3,091.2 millones de pesos en agosto del 2026, para una variación absoluta de 1,875.4 millones de pesos.

El resto de los tributos internos aportaron un total de 18,966.6 millones de pesos.

Leer más DGII recibió más de 2,000 millones de comprobantes fiscales en primer semestre del 2026