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El Banco Popular supera los RD$60,000 millones en pagos con billeteras digitales

La entidad alcanzó las 33.1 millones de transacciones y una participación de 34.6 % en el mercado

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    El Banco Popular supera los RD$60,000 millones en pagos con billeteras digitales
    Una persona paga desde su teléfono celular. (SHUTTERSTOCK)

    El Banco Popular Dominicano registró una facturación superior a los 60,000 millones de pesos mediante sus billeteras digitales y alcanzó 33.1 millones de transacciones, al cierre de agosto de 2026, encabezando la facturación de ese mercado, con una participación de un 34.6 %. 

    • En agosto de 2025 la facturación acumulada con billeteras digitales de la entidad fue de 20,400 millones de pesos, lo cual se tradujo un año después en un crecimiento interanual de un 194 %, hasta superar los 60,000 millones, en el uso de estos métodos de pago, de acuerdo a un comunicado difundido por el banco.

    Las billeteras digitales permiten vincular tarjetas de débito y crédito a teléfonos inteligentes, relojes y otros dispositivos compatibles para realizar pagos sin contacto de forma ágil y segura. Además, cada transacción cuenta con mecanismos de autenticación que protegen los datos del titular, precisa el comunicado. 

    Inicio de pagos

    En concreto, los pagos a través de Garmin Pay comenzaron en abril de 2022, mientras que los servicios con Google Pay iniciaron en noviembre de 2023 y con Apple Pay, en agosto de 2024.

    Como parte de su estrategia de transformación digital la entidad integró las billeteras digitales a su propuesta de valor, con el propósito de simplificar la experiencia de pago y responder a los nuevos hábitos de consumo.

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