República Dominicana y Mongolia exploran oportunidades en turismo, comercio e inversión

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el cónsul honorario de Mongolia en República Dominicana, Miguel Calzada León, durante una visita de cortesía en la que abordaron oportunidades para fortalecer las relaciones bilaterales. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el cónsul honorario de Mongolia en República Dominicana, Miguel Calzada León, conversaron sobre oportunidades para ampliar las relaciones entre ambos países en áreas como turismo, comercio, inversión, conectividad y promoción internacional.

El intercambio se produjo durante una visita de cortesía realizada por Calzada León a la vicepresidenta, en la que abordaron posibles vías para fortalecer los vínculos bilaterales y generar iniciativas de beneficio mutuo.

Uno de los temas tratados fue el potencial de República Dominicana como plataforma turística y comercial en el Caribe y las posibilidades de aumentar el intercambio con Mongolia, especialmente mediante acciones de promoción de ambos destinos.

Calzada León planteó la importancia de impulsar un mayor acercamiento entre los dos países y explorar nuevas oportunidades de cooperación económica y cultural.

Durante la reunión también se conversó sobre la conectividad y sobre mecanismos que puedan facilitar un mayor conocimiento de República Dominicana en el mercado mongol y viceversa.

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Objetivos

El cónsul honorario destacó que uno de sus objetivos es promover relaciones más activas entre ambas naciones, particularmente en sectores donde puedan surgir inversiones, intercambio comercial o nuevas corrientes de visitantes.

Calzada León agradeció a Peña la receptividad durante el encuentro y señaló que continuará trabajando en iniciativas destinadas a fortalecer las relaciones entre República Dominicana y Mongolia.

La reunión forma parte de las gestiones desarrolladas por el consulado honorario para ampliar los vínculos entre ambos países y abrir espacios de cooperación en sectores con potencial de crecimiento.