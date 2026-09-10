Banreservas anuncia RD$7,000 millones en financiamiento para sectores productivos

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera. ( CEDIDA POR BANRESERVAS )

El Banco de Reservas anunció la disponibilidad de un cupo de RD$7,000 millones para financiar a los sectores productivos del país, con el objetivo de respaldar nuevas inversiones, la expansión de las empresas, el aumento de la producción y la generación de empleos.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, durante el Desayuno Empresarial de Santo Domingo, celebrado en el hotel Aloft con la participación de empresarios, clientes y representantes de diferentes actividades productivas.

Aguilera explicó que los recursos estarán disponibles para apoyar proyectos de inversión y expansión de los sectores productivos, como parte de la estrategia de acompañamiento de la entidad al segmento empresarial.

El ejecutivo sostuvo que Banreservas procura mantener una banca cercana a sus clientes y enfocada en conocer las necesidades de las empresas para respaldar sus operaciones y planes de crecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-111933-am-1-6a03b063.jpeg El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el desayuno empresarial realizado por la institución financiera en Santo Domingo (FOTO CEDIDA POR BANRESERVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-111932-am-a0fd4574.jpeg El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; y Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas; encabezan el desayuno empresarial organizado por la institución financiera en Santo Domingo, son acompañados desde la izquierda: Guillermo Sención Suárez, Leonardo Alfonso Aguilera, Ysidro García, Jhon Modesto, teniente general Carlos Fernández Onofre, Guillermo Sención, Rafael Jáquez y Miguel Ramos (FOTO CEDIDA POR BANRESERVAS) ‹ >

Más de RD$44,000 millones desembolsados

Durante este año, Banreservas ha desembolsado más de RD$44,000 millones al segmento empresarial, destinados principalmente a los sectores de la construcción, el comercio, la agropecuaria y la manufactura, según informó Aguilera.

Indicó que ese crecimiento de los financiamientos se ha producido manteniendo la calidad de la cartera crediticia, que registraba un índice de morosidad de 0.18 % al 19 de agosto.

El presidente ejecutivo proyectó, además, que 2026 cerrará con cifras sin precedentes para el segmento empresarial de la entidad.

Aguilera también citó otros programas e iniciativas de financiamiento desarrollados por Banreservas durante el año.

Entre ellos mencionó las ferias inmobiliarias realizadas en Madrid y Nueva York, que generaron colocaciones superiores a RD$8,712 millones, así como el Programa de Pignoración de Arroz 2026, mediante el cual la institución ha desembolsado RD$8,578 millones, equivalente a más del 90 % del financiamiento destinado a ese sector.

El ejecutivo sostuvo que estos resultados se producen en un contexto de estabilidad y confianza favorable para la inversión y la actividad productiva nacional y reafirmó el compromiso de la entidad de continuar respaldando a los sectores que producen, invierten y generan empleos en el país.

Durante el encuentro, el economista Raúl Hernández ofreció la conferencia "Perspectivas empresariales 2026-2029", en la que abordó el escenario económico y las principales variables que incidirán en la actividad empresarial durante los próximos años.