Barómetro OMC: el comercio global sigue en expansión

El Barómetro sobre el comercio de mercancías. ( TOMADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO )

El comercio global sigue en expansión pese a las persistentes tensiones geopolíticas en regiones como Oriente Medio, gracias en parte a aumentos de demanda por el auge de la inteligencia artificial, según el indicador de confianza empresarial de la Organización Mundial del Comercio.

El Barómetro del Comercio de Mercancías, que por encima de 100 puntos indica expansión, se situó en 102 puntos, incluso por encima de la anterior medición de junio (101.7).

"El efecto negativo de la guerra en Oriente Medio sigue parcialmente compensado por la fuerte demanda de componentes electrónicos y otros productos relacionados con la inversión en inteligencia artificial", analizó la OMC.

El barómetro se realiza elaborando la media de seis subíndices, que también indican expansión si se sitúan por encima de 100 puntos, algo que en esta ocasión se dio en cinco de ellos, con excepción del relativo al transporte marítimo de carga (99.6).

Se situaron en tendencia expansiva los subíndices de órdenes de exportación (103.5), producción y venta de automóviles (101.5), transporte aéreo de carga (102.8).