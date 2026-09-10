Feller Rate mejora las perspectivas a la General de Seguros y mantiene su calificación en A

Sede de la General de Seguros. ( REMITIDA POR GENERAL DE SEGUROS )

General de Seguros continúa fortaleciendo su posición en el mercado asegurador dominicano, luego de la evaluación de Feller Rate que mantuvo su calificación de riesgo en A- y elevó sus perspectivas de estables a positivas.

La evaluación reconoce la evolución favorable de la aseguradora, sustentada en una creciente diversificación y desarrollo de negocios, un satisfactorio perfil financiero y el respaldo de sus accionistas. Asimismo, la agencia destaca el desempeño operacional y técnico de la compañía, así como el fortalecimiento de su base patrimonial y de inversiones.

Al cierre de 2025, General de Seguros alcanzó los 8,844 millones de pesos en activos, 5,090 millones de pesos en inversiones de reservas y 1,561 millones de pesos en patrimonio, reflejando el crecimiento de su capacidad financiera.

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La perspectiva positiva responde también a la consolidación de su plan de negocios y a la satisfactoria capacidad de generación demostrada en los últimos años, según indica una nota de prensa.

Factores relevantes

Feller Rate señala que continuar fortaleciendo la base patrimonial, mantener resultados satisfactorios en seguros e inversiones y consolidar su cartera serán factores relevantes para la evolución futura de la clasificación.

"Esta valoración representa un reconocimiento a la evolución que hemos alcanzado como organización y nos impulsa a continuar trabajando con el mismo compromiso y disciplina. Recibimos esta evaluación con satisfacción y como una motivación para seguir construyendo una compañía cada vez más sólida y preparada para el futuro", expresó Milagros de los Santos, presidenta de la institución.

Con este reconocimiento, General de Seguros reafirma su compromiso de seguir avanzando con solidez, confianza y una visión de largo plazo, fortaleciendo su propuesta de valor y ofreciendo soluciones de protección confiables a sus asegurados.