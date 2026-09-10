Fondos de pensiones impulsan construcción de más de 13,000 viviendas

Sede de la Superintendencia de Pensiones. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Los fondos de pensiones de los trabajadores impulsan la construcción de proyectos residenciales, con una inversión de más de 3,500 millones de pesos para el desarrollo de más de 13,000 viviendas, de las cuales más de 1,800 están terminadas y en proceso de entrega.

Estos proyectos, que facilitarán el acceso a que los afiliados puedan adquirir su casa propia, se encuentran ubicados en el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santiago e Higüey, según informó la Superintendencia de Pensiones (Sipen).

De igual forma, a través del mercado de valores, se generan nuevos instrumentos para que los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos ofrezcan créditos hipotecarios a mayor plazo, entre ellos el Fondo de Impacto Social I de AFI Pioneer, con la acreditación inmobiliaria "viBIENda" y financiada por el Banco de Ahorro y Crédito Banfondesa, según resalta el comunicado de la Sipen.

Los afiliados podrán beneficiarse con el financiamiento de la vivienda de los proyectos, con el aval "viBIENda", a través del Banfondesa, con tasa fija por un período de hasta 25 años.

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Esta nueva solución para la adquisición de viviendas fue presentada durante la Expo Mercado de Valores 2026 y constituye un ejemplo concreto de cómo el crecimiento del sistema de pensiones y del mercado de valores dominicano puede traducirse en nuevas alternativas para financiar el desarrollo económico y social del país, destacó la Sipen.

Elevar estándar

La iniciativa viBIENda, impulsada por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Pioneer, busca elevar el estándar de los proyectos residenciales con elementos vinculados con calidad de vida, sostenibilidad, entorno, acompañamiento y construcción de comunidad, con el objetivo de generar un impacto económico, vivencial y social que pueda mantenerse en el tiempo.

Los proyectos habitacionales van acordes a la naturaleza de los fondos de pensiones, por tratarse de inversiones de largo plazo, tanto la construcción como el financiamiento de viviendas requieren capital financiero con horizonte de largo plazo.