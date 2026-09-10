Pérdidas totales de las EDE fueron del 43.5 % de la energía adquirida

Déficit del sector eléctrico absorbe el 1.3 % del PIB dominicano en 2026. ( SHUTTERSTOCK )

Según el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales de junio del 2026, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 43.5 % de la energía adquirida para el período enero-junio. Esto significa que, por cada 100 GWh comprados, 43.5 GWh no fueron facturados o cobrados.

En términos absolutos, las EDE compraron un total de 9,940.1 GWh, de los cuales no se facturaron 3,889.4 GWh, equivalentes al 39.1 % de la energía adquirida.

Por otro lado, se facturaron 6,050.7 GWh, de esta energía facturada se cobraron 5,619.0 GWh, es decir, que 431.7 GWh fueron facturados, pero no cobrados, equivalentes al 4.3 % de la energía adquirida.

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La suma de ambas equivale a 43.5 %, el total de energía perdida.

Estas pérdidas pueden tener causas técnicas, asociadas a la infraestructura de distribución y no técnicas, como el robo de electricidad, que impiden su facturación.

Hasta julio del 2026, la ejecución presupuestaria del Gobierno central registra 68,673.3 millones de pesos en transferencias a las EDE. Al cierre del año, el déficit alcanzaría 118,000 millones de pesos o 1,965 millones de dólares. Esta suma equivale al 1.3 % del PIB y al 41.4 % del déficit presupuestado para el 2026. A modo de comparación, este monto superaría el presupuesto conjunto de los ministerios de Agricultura, Turismo, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, la Procuraduría General y el Poder Judicial.

Las pérdidas representan una proporción considerable de la energía adquirida por las EDE. Mientras éstas continúen financiándose mediante transferencias del Gobierno Central, su costo continuará recayendo sobre los contribuyentes, quienes terminan financiando con sus impuestos las ineficiencias del sector eléctrico.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).