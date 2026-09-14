Banreservas participará en la feria turística IFTM Top Resa 2026

Estand de banreservas en la feria turística IFTM Top Resa. ( FOTO SUMINISTRADA POR BANRESERVAS )

El Banco de Reservas participará en la feria turística IFTM Top Resa 2026, que se celebrará del 15 al 17 de septiembre en París, Francia, con el propósito de promover las oportunidades de inversión que ofrece República Dominicana y fortalecer sus vínculos con inversionistas, desarrolladores y representantes de la industria turística internacional.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la presencia de la institución en Top Resa reafirma el compromiso de acompañar el crecimiento de una actividad fundamental para la economía dominicana y continuar promoviendo al país como destino atractivo para los capitales internacionales.

"República Dominicana ofrece condiciones excepcionales para continuar ampliando y diversificando su oferta turística. Desde Banreservas estamos comprometidos con acompañar las inversiones que contribuyan a ese crecimiento, poniendo nuestra capacidad financiera y experiencia al servicio de proyectos que generen empleos, impulsen las economías locales y aporten al desarrollo sostenible del país", expresó Aguilera.

Te puede interesar República Dominicana y Francia aumentarán su conectividad aérea para 2026

Agregó que escenarios internacionales como Top Resa permiten establecer nuevos vínculos con actores relevantes de la industria y presentar las oportunidades existentes tanto en destinos consolidados como en polos turísticos emergentes.

Representación dominicana

La delegación de Banreservas estará encabezada por Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, quien asistirá en representación de Aguilera. También la integran Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos; Kenneth Martí y Yamel Pimentel.

Durante los tres días de la feria, los ejecutivos del banco desarrollarán una agenda orientada a presentar las oportunidades que ofrece el país para nuevas inversiones y el respaldo financiero que Banreservas pone a disposición de proyectos vinculados con la expansión y diversificación de la industria turística.

Banreservas formará parte de la representación dominicana en IFTM Top Resa 2026, junto al Ministerio de Turismo del país, a empresas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos y otros actores relacionados con esta actividad.

La feria se desarrollará en Paris Expo Porte de Versailles y constituye uno de los principales escenarios profesionales de la industria turística en Francia, al congregar a representantes de destinos, grupos hoteleros, aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes e inversionistas.