CAF anuncia financiamiento de US$12,000 millones para transformación digital en América Latina

CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe destinará más de 12,000 millones de dólares durante los próximos cinco años a iniciativas y proyectos con componentes significativos de transformación digital, como parte de una agenda regional que busca fortalecer las capacidades públicas, la infraestructura tecnológica y la adopción de inteligencia artificial.

El anuncio fue realizado durante el Foro Internacional "Digitalizar para transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe", celebrado en Santiago de Chile.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, llamó a los países de la región a definir una posición común frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial.

Díaz-Granados señaló que ningún país latinoamericano y caribeño puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación regional.

Medidas anunciadas

Entre los temas que, según el ejecutivo, requieren participación de la región figuran la gobernanza de datos, el acceso al cómputo, los estándares tecnológicos, el empleo y la seguridad.

Mediante una nota de prensa, CAF informó que duplicará durante los próximos cinco años el monto de financiamiento destinado a iniciativas vinculadas con la transformación digital, mientras trabajará con aliados financieros y el sector privado para movilizar recursos adicionales.

La agenda de CAF hacia 2031 contempla tres áreas principales. La primera es el fortalecimiento de las capacidades públicas para utilizar inteligencia artificial de manera segura, responsable y efectiva.

La segunda comprende el financiamiento de conectividad , centros de datos, infraestructura de procesamiento y ciberseguridad , además de otros componentes considerados críticos para el desarrollo tecnológico.

La tercera está orientada a acompañar la transformación productiva, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que la adopción de inteligencia artificial contribuya a la innovación, mejores procesos y empleos de calidad.

El foro reunió a autoridades de ciencia, tecnología y gobierno digital de distintos países, además de representantes del sector privado.

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno Digital de Brasil, Rogério Souza Mascarenhas, abordó los desafíos relacionados con la soberanía digital y destacó la experiencia de su país, que pasó del puesto 16 al Top 10 mundial en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE.

Mascarenhas resaltó el papel de la infraestructura y las capacidades digitales para ampliar derechos, fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y contribuir a la soberanía.

CAF informó que uno de los próximos espacios para continuar esta discusión será el

, previsto para enero, donde la

y el

de América Latina y el Caribe estarán entre los temas centrales.