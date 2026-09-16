¿Mayor gasto educativo se traduce en mejores resultados?

La brecha de eficiencia en el gasto público educativo en la República Dominicana. ( SHUTTERSTOCK )

Los resultados de PISA 2025 muestran que un mayor gasto público en educación no necesariamente se traduce en un mejor desempeño. Entre los países latinoamericanos con información disponible, la República Dominicana registra el cuarto mayor gasto acumulado por estudiante, con 48,996 dólares, por encima de países como Argentina, Brasil y México. Sin embargo, obtuvo 361 puntos en ciencias, la segunda puntuación más baja del grupo.

El gasto utilizado para esta comparación corresponde a los recursos públicos acumulados por estudiante desde los seis hasta los 15 años, ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA) para facilitar la comparación entre países. Perú alcanzó 406 puntos, con un gasto de 22,824 dólares por estudiante; México obtuvo 414, con US$33,158 y Brasil, 409 puntos, con 38,065 dólares. Incluso, Guatemala, con US$10,418, registró 351 puntos, apenas 10 menos que la República Dominicana.

El resultado dominicano adquiere mayor relevancia, al considerar que ciencias fue el área de mejor desempeño del país en PISA 2025. El país obtuvo 361 puntos en ciencias, frente a 346 en lectura y 339 en matemáticas. Además, la puntuación en ciencias apenas varió respecto al 2022, cuando se situó en 360 puntos.

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El informe también analiza si un mayor gasto está relacionado con el interés y esfuerzo de los estudiantes. Los resultados no muestran una relación clara entre el gasto y la curiosidad que manifiestan los alumnos, mientras que la relación con su perseverancia es débil.

Más que concentrar la discusión en cuánto se gasta en educación, los datos plantean la necesidad de examinar cómo funciona el sistema y qué resultados genera con los recursos que utiliza.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).