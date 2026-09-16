Abinader afirma se resolvió impasse que impedía entrada terrestre de productos dominicanos a Haití

El presidente Luis Abinader aborda el tema durante un encuentro con periodistas ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que quedó resuelto el impasse que impedía el ingreso por vía terrestre a Haití de varios productos procedentes de República Dominicana, a través de la frontera de Dajabón.

"Eso está resuelto", respondió Abinader al ser cuestionado sobre el tema durante una conversación con periodistas en Santiago.

El mandatario indicó que el Estado dominicano no tuvo que fijar una posición oficial sobre la medida, debido a que la situación ya fue solucionada.

Posición del Gobierno

El pasado lunes, Abinader había informado que el Gobierno fijaría su posición sobre la situación luego de consultar con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Las autoridades del vecino país habían reforzado esta semana los controles en el puente fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez, impidiendo el ingreso terrestre de 22 categorías de productos dominicanos.

La medida afectó mercancías que durante años han formado parte del intercambio comercial entre ambos países.

Entre los productos restringidos figuraban harina de trigo, aceite comestible, jabón para lavar, detergente en polvo, envases de foam, agua potable, pinturas y productos para carrocerías, mantequilla, manteca, hierro para construcción y pastas alimenticias.

También estaban incluidos metal desplegado y láminas, tuberías de PVC, jugos en polvo, bebidas gaseosas, cerveza, maíz molido, colchones, equipos pesados para construcción, utensilios domésticos de plástico y galletas.

La disposición haitiana establecía que esos productos debían ingresar a la nación vecina por vía marítima o aérea, en lugar de hacerlo por la frontera terrestre.