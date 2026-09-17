El Gobierno acuerda presentar presupuesto de RD$2,037 billones para el 2027

De izquierda a derecha: el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el ministro de Hacienda, Magín Díaz. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El Gobierno dominicano proyecta para 2027 un Presupuesto General del Estado de 2,037 billones de pesos, equivalente al 21.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la propuesta conocida este jueves por el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader.

El monto representa un incremento de 196,000 millones de pesos, equivalente a 10.7 %, respecto al presupuesto del año 2026, cuyo monto aprobado fue en 1,841 billones de pesos.

La propuesta contempla gastos por 1,837 billones de pesos y un déficit fiscal equivalente al 3.4 % del PIB, según los detalles presentados por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Los funcionarios indicaron que el presupuesto está articulado con los objetivos estratégicos de Meta RD 2036 y las diez metas priorizadas por Abinader, anunciadas en noviembre de 2024.

Situación económica actual

Con un monto de 2,037 billones de pesos, el proyecto presupuestario eleva en casi una décima parte los recursos contemplados para el Estado respecto al presupuesto de 2026.

Magín Díaz afirmó que la economía dominicana ha continuado avanzando pese al escenario internacional, marcado por las altas tasas de interés en Estados Unidos, los cambios en la política arancelaria y la situación del mercado petrolero.

Recordó que la economía mantiene un crecimiento de entre 4 % y 5 %, mientras la inflación se redujo considerablemente en agosto y se acerca al rango de 5 % establecido por el Banco Central.

Díaz también destacó que las reservas internacionales superan los 15,000 millones de pesos y que los principales indicadores externos mantienen un comportamiento favorable.

Proceso de aprobación

Según explicó, las remesas continúan creciendo, la llegada de turistas aumenta cerca de 10 % y las exportaciones también registran crecimiento, pese a los cambios en la política comercial internacional.

Sobre las cuentas públicas, el funcionario dijo que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un déficit fiscal que calificó de razonable.

La ruta para aprobación

La propuesta todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en la Ley de Presupuesto General del Estado de 2027.

La Ley 423-06 o Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, 423-06, establece que el proyecto debe ser remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a más tardar el 1 de octubre de cada año.

A partir de su entrega comienza la etapa de discusión en ambas cámaras, que deben analizar la propuesta y someterla a aprobación antes del 31 de diciembre.

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