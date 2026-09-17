El ministro de Hacienda, Magín Díaz, destacó este jueves el desempeño de la economía dominicana y afirmó que el país mantiene perspectivas favorables, pese a los desafíos derivados del entorno internacional, dominado por las alzas del petróleo, el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y la política arancelaria estadounidense.

Durante la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, Díaz señaló que la economía dominicana mantiene un crecimiento cercano al 4.5 %, mientras la inflación continúa moderándose y se aproxima al rango establecido por el Banco Central.

El funcionario resaltó además el comportamiento de varios de los principales indicadores económicos del país, entre ellos las reservas internacionales, las remesas, las exportaciones y el turismo.

"Yo creo que es un mensaje importante en el día de hoy, que estamos presentando el presupuesto de 2027 al Consejo de Ministros: la economía, a pesar de esas dificultades, ha ido avanzando. La economía está creciendo 4.5 %, la inflación bajó considerablemente al mes de agosto y está ya cerca del rango del 5 % del Banco Central", dijo Díaz en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

Díaz también destacó que las reservas internacionales del país superan los 15,000 millones de pesos y que los principales indicadores externos mantienen un comportamiento favorable.

Según explicó, las remesas continúan creciendo, la llegada de turistas aumenta cerca de 10 % y las exportaciones también registran crecimiento, pese a los cambios en la política comercial internacional.

Sobre las cuentas públicas, el funcionario dijo que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un déficit fiscal que calificó de razonable.

Proyección de crecimiento para 2027

Para el próximo año, el Gobierno proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de 4.75 %, con una inflación promedio estimada en torno al 4.5 %.

Las proyecciones forman parte del escenario macroeconómico utilizado para elaborar el Presupuesto General del Estado de 2027, que contempla erogaciones por primera vez que superan los 2,037 billones de pesos.

De acuerdo con el ministro, el comportamiento de la economía permite mantener una perspectiva de crecimiento, aunque persisten riesgos asociados a factores externos, como las tasas de interés internacionales, las políticas comerciales y la evolución de los precios del petróleo.

El proyecto de presupuesto todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en la ley.