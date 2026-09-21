La DGII no logra alcanzar meta de recaudación a pesar del plan anticrisis

El Gobierno se dispone a recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. ( SHUTTERSTOCK )

Agosto supuso el segundo mes de este año en el cual los contribuyentes pagaron las nuevas alzas de tasas y montos dispuestos para algunos impuestos en el denominado plan anticrisis que elaboró el Gobierno para, entre otras cosas, elevar las recaudaciones. Pero, contrario a ese propósito, los ingresos de la principal agencia recaudadora del Estado durante el pasado mes se quedaron por debajo de lo estimado.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) solo logró el 98.6 % de la meta de ingresos para agosto. De una recaudación proyectada en 76,048.5 millones de pesos para ese período, la institución solo alcanzó 75,011.9 millones, para una diferencia absoluta de 1,036.6 millones de pesos.

El dato está contenido en el informe mensual de recaudación de la DGII, en el cual se observa que algunas de las figuras impositivas que sufrieron alzas en el plan anticrisis, como la contribución de salida de pasajeros al exterior, el impuesto a los cheques y transferencias bancarias y los relativos a los juegos de azar se quedaron por debajo de la proyección.

En tanto, otros tributos, como el impuesto selectivo a las cervezas, cuya redacción fue mejorada dentro de la iniciativa para evitar que el Estado dejara de percibir ingresos por una interpretación del mismo, apenas lograron cumplir con la estimación.

Incumplimiento

En el caso de la contribución de salida de pasajeros al exterior, cuya tasa pasó de 20 a 30 dólares en el citado plan, se esperaba que aportara al fisco 2,017.2 millones de pesos en agosto, pero solo dejó ingresos por 1,313.8 millones, una diferencia de 703.5 millones de pesos, equivalente a un 65.1 % de cumplimiento de la meta.

De igual forma, la recaudación por concepto del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas no logró cumplir con el objetivo de ingreso establecido.

De los 2,419.2 millones de pesos que se proyectó que el tributo generaría en agosto, dejó 2,177.9 millones, un saldo negativo respecto a la estimación de 241.4 millones de pesos, de acuerdo con las estadísticas de la DGII. La meta de recaudación de ese impuesto alcanzó el 90 %.

Los impuestos a los juegos de azar y premios, algunos de los cuales registraron aumentos en el plan, también quedaron por debajo de la proyección. En el presupuesto reformulado esos tributos tenían que aportar 426.6 millones de pesos, de cuyo monto solo se reportaron 401.9 millones, alcanzando un meta de un 94.2 %.

Asimismo, algunas figuras impositivas, aunque no asociadas al plan anticrisis, como el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, los selectivos a alcoholes y tabaco, los vinculados a propiedad inmobiliaria, entre otros, no lograron cumplir con la meta para agosto pasado.

Con el aumento de tasas y montos contemplados en la iniciativa el Gobierno se dispone a recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.

Selectivo a las cervezas logra meta

El impuesto selectivo a las cervezas, cuya redacción fue modificada en la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional para precisar todos los componentes que forman parte de una bebida alcohólica, aportó 2,237.1 millones de pesos el mes pasado, una cifra ligeramente superior a los 2,228.5 millones estimados, equivalente a un cumplimiento de un 100.4 %.