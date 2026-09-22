La corrupción y el narcotráfico sostienen los niveles de riesgo de lavado de activos en RD

La República Dominicana sigue mostrando un riesgo medio alto de amenaza y vulnerabilidad al lavado de activos, en el caso de esta última producto de debilidades internas como la corrupción, el narcotráfico y el contrabando, aunque logró mejoraría respecto al primero.

Así lo muestran los resultados de la última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2024, en la cual se recoge que el nivel de las amenazas por el delito de lavado (peligro externo derivado por ese ilícito que puede causar daño) se redujo con relación al anterior análisis, que comprendió el período 2010-2014, y en la cual el nivel era alto.

Los resultados del estudio fueron presentados este martes por la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, quien señaló que la corrupción pública presenta un nivel de amenaza alta sobre el riesgo ético, económico y empresarial.

Guzmán Coste, quien habló en el marco del cuarto Congreso Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, organizado por Banco de Reservas (Banreservas), precisó que solo entre 2015 y 2020 en el país se investigaron 616 casos por lavado de activos, que dejaron 4,965.8 millones de pesos incautados, 1,860 millones de estos decomisados por sentencia y se obtuvieron 123 condenas.

"Las tipologías más frecuentes (en los casos de corrupción) fueron los pagos sin respaldo documental, contratos sobrevaluados o ficticios, testaferros en nómina y usos de asociaciones sin fines de lucros también como pantalla. El ejercicio resaltó normalización de estas malas prácticas, distorsión de la competencia y un riesgo reputacional de cara con las relaciones del Estado", advirtió.

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La evaluación identificó el tráfico de drogas, con el 47.1 % de los casos; la corrupción pública, con el desvío estructural de fondos; el delito tributario, con la evasión y simulación fiscal; las fintech y criptoactivos sin regulación y los juegos de azar, las cooperativas y los dealer como las principales amenazas.

Prevenir no es incordiar

En tanto, el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, criticó que las entidades financieras, en su función de prevención del lavado, se dediquen a "fastidiar" a empresarios reconocidos y con trayectoria transparente.

"Prevenir no es incordiar porque resulta que nosotros somos los que debemos de velar por el cumplimiento de las normas, de la seguridad del sistema financiero y, sobre todo, de nuestros clientes. Pero hay casos en que no podemos pasar la mano, pero tampoco podemos llegar a los extremos de que se nos vea precisamente como necios", declaró Aguilera.

Puso como ejemplo el caso de un empresario reconocido, con una trayectoria de transparencia, que realiza un depósito o una transferencia bancaria a otra entidad "y resulta que comienza a ser investigado".

"Para nosotros prevenir el lavado, ¿qué es lo que debemos de hacer? El origen de los fondos, ahí es lo fundamental. Entonces, cuando una empresa reconocida le deposita a un empresario reconocido y ese empresario hace una transferencia a otra institución financiera, ¿por qué demonios hay que investigarlo? ¿por qué hay que decirle que se presente?", cuestionó.