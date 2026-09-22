El Gobierno dominicano coloca nueva deuda por US$1,600 millones

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) realizó una operación de manejo de pasivos que combinó la recompra de 1,385.2 millones de dólares de bonos soberanos, con cupón de 5.95 % y vencimiento en enero de 2027, y realizó la colocación de un nuevo bono global por 1,600 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2039 y una tasa de 6.85 %.

De acuerdo con el MHE, la recompra permite reducir las necesidades de refinanciamiento previstas para comienzos del próximo año y extender el plazo de la deuda refinanciada hacia el largo plazo.

Desde el anuncio de la operación a los inversionistas el pasado 15 de septiembre, las ofertas recibidas para participar en la recompra representaron aproximadamente 81.5 % del monto en circulación del instrumento. Por su parte, la nueva emisión recibió órdenes por aproximadamente 6,542.4 millones de dólares, equivalentes a 4.1 veces el monto colocado.

Las operaciones de manejo de pasivos forman parte de una gestión activa y ordinaria de la deuda pública, las cuales se realizan de manera oportuna para aprovechar ventanas de mercado que permitan reducir riesgos y mejorar el perfil de vencimientos.

En esta ocasión, las condiciones de mercado permitieron adelantar una parte sustancial del vencimiento previsto para enero de 2027 y sustituirlo por financiamiento de mucho mayor plazo, indica una nota de prensa.

La transacción se llevó a cabo en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad e incertidumbre, y elevadas tasas de interés globales.

A pesar de este contexto, la República Dominicana logró colocar la nueva emisión con un diferencial frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos considerablemente menor al registrado cuando se emitieron originalmente los bonos que ahora se recompran. En términos sencillos, este diferencial representa la prima adicional que paga el país sobre la tasa internacional de referencia.

En la emisión original de esos bonos, realizada en enero de 2017, el diferencial fue de 349 puntos básicos, mientras que en la nueva emisión se redujo a 181 puntos básicos, una disminución de 168 puntos básicos.

Confianza de inversionistas

Alcanzar este resultado en un entorno internacional caracterizado por los conflictos geopolíticos y las alzas generalizadas de los precios de los combustibles, refleja una percepción más favorable del riesgo de la República Dominicana y la absoluta confianza de los inversionistas en los fundamentos económicos del país, establece el comunicado.

Con esta transacción, el Ministerio de Hacienda y Economía continúa implementando una gestión activa de la deuda, orientada a reducir vulnerabilidades y aprovechar de manera prudente las oportunidades que ofrecen los mercados financieros internacionales.