Presupuesto 2027 prioriza educación, salud y protección social con más de RD$880 mil millones

El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027 fue entregado a la Cámara de Diputados. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla más de 880 mil millonesde pesos destinados a educación, salud y protección social, tres de las principales áreas priorizadas en la propuesta entregada este miércoles a la Cámara de Diputados.

La iniciativa establece una asignación de 364,399.5 millones de pesos para educación, 198,727 millones para salud pública y 317,340.6 millones para protección social, para un total de 880,467.1 millones de pesos.

De acuerdo con la propuesta, estos recursos representan cerca del 43 % del presupuesto, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos, ampliar las oportunidades sociales, promover el empleo formal y contribuir a la reducción de la pobreza.

En el área educativa, el proyecto mantiene una asignación equivalente al 4 % del producto interno bruto (PIB) y contempla recursos para respaldar la ejecución del Plan Decenal de Educación Horizonte 2034.

Para el sector salud, se proyectan casi 200 mil millones de pesos, con énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención y de la red hospitalaria.

Mientras, la partida de protección social incluye recursos destinados a pensiones, asistencia social y vivienda, entre otros programas dirigidos a la población.

La propuesta presupuestaria fue entregada por el subdirector general de Presupuesto, Iván Ramírez, y recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acompañado por la secretaria general legislativa, Yvonne Mota.

Más de RD$2 billones en erogaciones

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla erogaciones consolidadas por 2,084,127.4 millones de pesos y proyecta un crecimiento económico real de 4.75 %.

La propuesta calcula ingresos por 1,620,001.4 millones y establece un techo de gasto de 1,944,738.7 millones.

El déficit financiero proyectado equivale al 3.4 % del PIB, mientras que el resultado primario presenta un superávit de 24,045.5 millones, equivalente al 0.3 % del PIB.

Inversión pública aumentará 19.7 %

Otro de los componentes destacados del proyecto es el incremento de la inversión pública.

Para 2027 se prevé un gasto de capital de 257,763.8 millones de pesos, un aumento de 19.7 % frente al presupuesto inicial de 2026.

De este monto, 111,609.2 millones corresponden a 1,306 proyectos de inversión pública registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Entre las obras contempladas figuran el Monorriel de Santiago de los Caballeros, con una asignación de 6,371 millones de pesos, y la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con 1,465.6 millones.

También se incluyen 1,565 millones para proyectos de resiliencia climática en infraestructura vial, además de recursos destinados al sector eléctrico, entre ellos la Presa Montegrande y programas para reducir pérdidas técnicas y mejorar las redes de media y baja tensión.

Financiamiento y demandas ciudadanas

El Gobierno plantea financiar el déficit mediante emisiones de bonos globales y domésticos, así como recursos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales.

Estas operaciones estarán vinculadas, según el proyecto, con la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2024-2028, cuyo objetivo incluye reducir gradualmente la relación entre la deuda pública y el PIB.

La propuesta también se articula con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual y la iniciativa Meta RD 2036.

Durante la formulación del presupuesto, además, se realizaron 32 sesiones de los Consejos de Desarrollo, en las que fueron priorizadas 503 demandas ciudadanas relacionadas con capital humano, capital físico, productividad y fortalecimiento institucional.

El proyecto deberá ahora continuar su proceso de discusión y aprobación en el Congreso Nacional.