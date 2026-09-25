Dirección de Aduanas genera 14,774 alertas en siete meses

El sistema de gestión de riesgo de la Dirección General de Aduanas (DGA) generó 14,774 alertas en zona primaria durante los primeros siete meses de 2026, cuyas intervenciones contribuyeron a recaudar más de 2,630 millones de pesos.

Aunque la proporción de declaraciones que recibieron algún tipo de alerta disminuyó de 28.6 % en 2025 a 25 % entre enero y julio de este año, la efectividad de las alertas aumentó hasta alcanzar el 33.4 %, informó la institución.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, presentó las estadísticas durante un desayuno de la Asociación Nacional de Importadores (ANI), donde destacó la importancia de la eficiencia logística, la rapidez en la movilización de las mercancías y la previsibilidad de los procesos para mejorar la competitividad empresarial.

"Hoy, la competitividad empresarial no depende únicamente de producir mejor o de vender más. También depende de la eficiencia logística, de la rapidez con que se movilizan las mercancías, de la previsibilidad de los procesos y de la confianza que generan las instituciones que intervienen en el comercio exterior", expresó Arroyo, conforme se recoge en una nota de prensa institucional.