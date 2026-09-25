EE. UU. sube cuota azucarera a RD tras tres años sin variaciones

A partir del 1 de octubre, la República Dominicana podrá exportar hasta 201,274 toneladas métricas de azúcar de caña cruda a los Estados Unidos, tras un aumento de 11,931 toneladas adicionales a su cuota de exportación, según lo anunció la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR) el pasado miércoles.

La medida, fruto de una redistribución de 55,993 toneladas que Washington retiró de la asignación azucarera de Brasil según un comunicado de la Cancillería dominicana, supone un aumento de 6.3 % a las 189,343 toneladas que el país tenía inicialmente autorizadas a exportar, una cuota que el gobierno estadounidense había mantenido invariable desde el 2023, según una revisión de este medio a las publicaciones en los registros federales del gobierno estadounidense.

Con este incremento, la República Dominicana alcanza una participación de 18 % en las 1,117,195 toneladas métricas de azúcar crudo que Estados Unidos comprará a otros países para el año 2027, que es la cantidad mínima a la que el gigante norteamericano se ha comprometido ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta asignación representó, además, el 21 % de las cuotas adicionales que Estados Unidos redistribuyó entre 28 países, por lo que Quisqueya habría obtenido la cantidad más alta asignada a un solo país.

Las cuotas representan el tope permitido, mas no el volumen final exportado, que dependerá de lo que cada ingenio disponga luego de abastecer al mercado local.

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Distribución de la cuota

Al tratarse de una medida reciente, el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) aún no ha emitido el decreto mediante el cual divide estas cuotas de exportación entre los ingenios azucareros locales.

En su último decreto que corresponde a la zafra azucarera del año 2025-2026, el Central Romana Corporation había obtenido el 52.20 % de las cuotas de exportación de azúcar al mercado preferencial estadounidense (98,837 toneladas).

Con esta cantidad, la compañía recuperó en un año la participación mayoritaria que ocupaba en el mercado estadounidense tras tres años fuera, por el veto que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) impuso ante investigaciones que alegaron trabajo forzoso en el 2022.

A este le siguió el Ingenio Cristóbal Colón, con el 30.56 % de la participación para exportar hacia Estados Unidos (57,863) y el Ingenio Barahona, con 17.24 % (32,643 toneladas).

El Inazucar podría asignar la misma cuota de exportación a los ingenios, o bien, hacer reajustes en su próximo decreto en función de las nuevas cuotas azucareras asignadas a la República Dominicana y de la producción de caña durante la zafra 2025-2026, cuyos resultados tampoco han sido publicados.

Valoración En un comunicado, el canciller Víctor Bisonó valoró la decisión de los Estados Unidos, al favorecer un mayor ingreso del dulce dominicano al mercado estadounidense, favoreciendo el incremento de las exportaciones."Que la República Dominicana reciba la mayor parte de la cuota redistribuida por los Estados Unidos es una muestra de la confianza que hemos construido como socio comercial y socio cumplidor", subrayó.Indicó que la diplomacia dominicana está al servicio de la producción nacional porque incentiva empleos, divisas y oportunidades para las familias que viven de la caña en la República Dominicana.