Los precios del petróleo caen ante la esperanza de una reapertura de Ormuz

El petróleo en el barril de West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, retrocedió un 2.33% hasta 92.41 dólares. ( ARCHIVO. )

Los precios del petróleo cayeron el viernes, impulsados por las renovadas esperanzas de una salida diplomática entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Tras haber subido con fuerza la víspera, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, perdió un 2.14% hasta 104.32 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, retrocedió un 2.33% hasta 92.41 dólares.

El canciller iraní, Abás Araqchi, de visita en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, declaró a varios medios extranjeros que el martes había comunicado al enviado estadounidense Steve Witkoff las condiciones de Irán para la reapertura del estrecho.

Entre las demandas, según The New York Times, Teherán desea en particular el levantamiento de las sanciones sobre el petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra la república islámica.

"Si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho se abrirá en un plazo de siete días y se entablarán negociaciones", afirmó Araqchi.

El presidente Donald Trump confirmó además haber abordado el tema de Irán durante su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en Washington.

Clima mercado petrolero

"El clima en el mercado petrolero sigue siendo, no obstante, tenso", subraya Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

"La cuestión clave es saber si Estados Unidos aceptará condiciones que podrían percibirse como importantes concesiones de Washington a Irán. Dudamos mucho de que un acuerdo sea inminente", precisa Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Paralelamente, continúan las hostilidades en Oriente Medio.

"Los hutíes siguen amenazando el transporte marítimo y las infraestructuras energéticas de Arabia Saudita", señala David Morrison, de la correduría Trade Nation.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves el envío de "medios militares" para "proteger" el puerto petrolero de Yanbu, en Arabia Saudita, frente a los ataques de los combatientes hutíes de Yemen.

La actividad de este puerto, que permite eludir el estrecho de Ormuz y exportar importantes volúmenes de petróleo a través del mar Rojo, sigue siendo por el momento reducida.

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