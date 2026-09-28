¿Puede RD cumplir con la nueva cuota azucarera de EE. UU.?

Inazucar prevé abastecer el consumo interno pese al aumento de la cuota de exportación. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Ahora que el sector azucarero dominicano podrá enviar hasta 201,274 toneladas a los Estados Unidos tras un aumento de su cuota de exportación hacia ese mercado para el año fiscal 2027, ¿podrán los ingenios abastecer el consumo local sin recurrir a las importaciones?

El director del Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar), Máximo Pérez, aseguró que se puede. "Nuestro país está en la capacidad de cumplir con el compromiso del mercado americano y satisfacer la demanda del mercado local, salvo que la producción se vea afectada por situaciones imprevistas o climatológicas", afirmó.

Aunque el Inazucar tiene previsto publicar en noviembre el informe final de la última zafra, correspondiente al período 2025-2026, Pérez adelantó que la producción de azúcar alcanzó las 505,500 toneladas métricas, lo que le permitió al sector exportar "en su totalidad" la cuota de 189,343 toneladas métricas de azúcar que Estados Unidos asignó al país para el año fiscal 2026.

Al ser preguntado, Pérez aseguró que el consumo local del dulce ronda las 360,000 toneladas métricas al año (unas 180,000 cada semestre).

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Zafra e importaciones

Aunque los volúmenes producidos en cada zafra han sido superiores a las cuotas de exportación y a las cantidades que satisfacen el consumo local en el primer semestre de cada año, las inclemencias del clima han llevado a que el país tenga que importar toneladas de azúcar crema y refino para complementar la producción en años recientes.

La zafra azucarera suele comenzar en las primeras semanas de diciembre y terminar en julio o agosto del año siguiente, para una duración de siete u ocho meses.

Entre 2021 y 2026, la producción total de azúcar crema y refino promedió 540,900 toneladas métricas por zafra, según los informes de Inazucar. La mayor producción correspondió a la zafra 2021–2022, con 625,391 toneladas.

Este desempeño tuvo una caída de 22.07 % en el período 2022–2023, (hasta 487,332 toneladas métricas) debido a los efectos del huracán Fiona y a una sequía estacional que se prolongó durante los primeros meses de 2023.

En la zafra siguiente aumentó apenas un 2 %, hasta 494,810 toneladas métricas, una recuperación que estuvo limitada por lluvias superiores a lo normal entre abril y mayo de 2024.

En paralelo, el abastecimiento del mercado local iba aumentando entre enero y junio de cada año, pasando de 185,717 toneladas métricas en 2022 a 194,425 en 2023 y 203,827 en 2024.

Esa caída de la producción, junto al aumento del abastecimiento local, llevó a Inazucar a aprobar la importación de 70,000 toneladas métricas de azúcar de ambas variedades en 2023 y 115,000 en 2024, a fin de satisfacer la demanda interna.

Aunque la producción de la zafra 2025–2026 aumentó a 505,500 toneladas métricas, según los datos confirmados por Inazucar a Diario Libre, la institución tuvo que autorizar un contingente arancelario de 90,000 toneladas métricas en junio debido a precipitaciones acumuladas entre enero y abril que habrían disminuido el ritmo de arrimo de caña en hasta un 15 %.

Producción supera la demanda

Para el Central Romana Corporation, ingenio que encabezó la cuota de exportación en la zafra 2025-2026 con un 52.20 % de participación, valoró como positiva la decisión de EE. UU. de incrementar la cuota de exportación de azúcar a la República Dominicana y resaltó que la producción histórica del dulce siempre ha sido superior a la demanda local y la cuota norteamericana juntas. "Es de los pocos rubros agrícolas que el país produce en exceso de demanda", aseguró, tras indicar que solo se importa por situaciones climáticas fuera del control del sector azucarero.