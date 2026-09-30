El país sigue con alta tasa de transacciones en efectivo y baja bancarización

Francisco Ramírez y Christopher Paniagua durante un encuentro para presentar los resultados de Toke. ( CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

En la República Dominicana el 70 % de las transacciones se realizan en efectivo, una situación que refleja la baja bancarización de los ciudadanos y que el Banco Popular busca ayudar a revertir, para lo cual creó la aplicación móvil Toke, cuyos primeros resultados presentó este miércoles, tras su lanzamiento en marzo.

"Ahora mismo lo que estamos combatiendo es el uso de efectivo. Nosotros estamos sustituyendo el uso, el pago con efectivo por una transferencia que tiene la misma connotación. Queremos combatir el reto más grande: minimizar el uso de efectivo en la economía de la República Dominicana, como ha sucedido en Brasil y en otros países", explicó el presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua.

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El ejecutivo bancario, quien habló en compañía de Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales, y de Samuel Ramírez, gerente senior de división de estrategia de pagos, resaltó que la iniciativa permite realizar pagos fáciles, seguros e instantáneos.

"En la medida que estos pagos digitales se sigan impulsando, de esa misma manera se va a ir impulsando la inclusión financiera en nuestro país. Actualmente existen 5.9 millones de dominicanos con teléfonos inteligentes, con internet, pero todavía persiste cerca del 40 de la población sin bancarizar y es una de las oportunidades que tenemos", declaró Francisco Ramírez.

Resaltó que el país está conectado y listo para que la inclusión financiera ocurra.

En tanto, Samuel Ramírez sostuvo que Toke es la puerta de entrada para los millones de dominicanos que en la actualidad no están bancarizados.

"Toke viene a ser la respuesta dominicana a esa transformación que se ha venido a dar en la región. Con una experiencia muy fácil y en menos de cinco minutos un cliente puede pasar de no estar incluido o bancarizado a tener su primera cuenta bancaria y poder empezar a hacer pagos y recibir pagos de manera muy simple", destacó Ramírez.

Más de un millón de usuarios

De acuerdo con el Banco Popular, en seis meses que tiene habilitada la aplicación ha superado el millón de usuarios registrados y ha incorporado más de 30,000 microcomercios, impulsando con ello la inclusión financiera y la adopción masiva de medios de pagos digitales en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/img1476-b89698e6.png Un comerciante acepta pagos con Toke en su establecimiento. (CEDIDA POR EL BANCO POPULAR)

Además de los microcomercios que aceptan pagos a través de la plataforma, ya hay más de 10,000 conductores incorporados al ecosistema de pagos en movilidad con Toke; más de 1,500 receptores de propinas y más de un millón de usuarios que realizan transferencias y pagos entre sí utilizando únicamente el número de teléfono.

La plataforma de pagos cuenta con una red de más de 5,000 puntos de ingreso y retiro de efectivo en todo el país, facilitando la transición de miles de personas hacia el uso cotidiano de herramientas digitales para gestionar su dinero.

La solución permite realizar pagos, transferencias y cobros desde el celular de forma sencilla y segura, incluyendo a usuarios que no poseen una cuenta bancaria tradicional mediante la apertura digital de una Cuenta Flash, contribuyendo así a ampliar el acceso al sistema financiero formal, según explicó la entidad financiera.

Los ejecutivos puntualizaron que Toke ha sido concebida con el propósito de crear un ecosistema que conecte personas bancarizadas y no bancarizadas, microcomercios, emprendedores y empresas dentro de una misma experiencia digital.