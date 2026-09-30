La Fed aprueba cambios en sus test de estrés bancario para reducir volatilidad del capital

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh (d), habla con periodistas después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidiera subir las tasas de interés en un cuarto de punto, en la sede de la Reserva Federal en Washington, D. ( EFE/EPA/JIM LO SCALZO )

La Reserva Federal estadounidense informó este miércoles que ha finalizado la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario destinadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.

La primera norma redefinida exige que la Junta solicite anualmente la opinión del público sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos y actualiza el marco con el que se diseñan dichos escenarios hipotéticos.

Asimismo, actualiza el componente de choque en mercado globales, que consiste en una serie de convulsiones hipotéticas aplicadas a componentes específicos del mercado para aquellos bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas.

Evaluación a los bancos

"Estos bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque en mercado globales, y la Junta utilizará el choque que genere mayores pérdidas para cada entidad a fin de calcular los resultados de su prueba de resistencia", añade la entidad en un comunicado.

La segunda norma exige a la Junta que, al calcular los requisitos del colchón de capital anticíclico, promedie los resultados de las dos pruebas de resistencia supervisoras anuales más recientes para aquellas entidades sujetas a la prueba en ambos años.

La Junta de Gobernadores de la Fed, que lleva periódicamente a cabo pruebas de resistencia para garantizar que la gran banca privada cuente con liquidez suficiente para conceder préstamos particulares y corporativos, anunció en diciembre de 2024 que modificaría la prueba para mejorar su fiabilidad.