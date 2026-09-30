Gilbert Bigio: el empresario haitiano que levantó un conglomerado con negocios en el Caribe

El empresario haitiano Gilbert Bigio, quien fallecido a los 91 años. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El empresario haitiano fundó GB Group en 1972 y desarrolló intereses en acero, manufactura, energía, combustibles, infraestructura y logística. Su expansión regional llegó a República Dominicana con la adquisición de las operaciones de Chevron-Texaco.

Gilbert Bigio, fallecido el 29 de septiembre a los 91 años, construyó durante más de cinco décadas un conglomerado empresarial que nació en Haití y posteriormente extendió sus operaciones por varios mercados del Caribe.

Bigio fue el fundador de GB Group, creado en 1972 sobre una tradición comercial familiar que se remontaba a finales del siglo XIX.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al reconstruir sus actividades empresariales a partir de registros corporativos y los Pandora Papers, señala que Bigio construyó una siderúrgica, desarrolló una empresa embotelladora y posteriormente adquirió activos petroleros en distintos mercados del Caribe.

Con los años, los negocios vinculados al grupo abarcaron acero y materiales de construcción, combustibles y energía, manufactura, bienes de consumo, infraestructura, logística y agricultura.

Entre las empresas y operaciones que forman parte de la estructura sucesora del conglomerado aparecen Aciérie d'Haiti, Green Leaf Industries, Falconcem, Port Lafito, Lafito Free Zone, Lafito Global y BGO Energy Trading, además de otras compañías dedicadas a agricultura, manufactura, construcción e infraestructura.

La entrada al negocio de combustibles en RD

Uno de los movimientos más importantes de la expansión regional ocurrió en 2011, cuando GBG Energy Limited, afiliada de GB Group, acordó comprar las operaciones de comercialización de combustibles y aviación que Chevron mantenía en República Dominicana, Jamaica y San Martín.

La transacción comprendía 224 estaciones de servicio Texaco, diez instalaciones de combustibles para aviación y tres terminales de importación distribuidas entre esos mercados.

La compra permitió al conglomerado haitiano adquirir de una sola vez una infraestructura de distribución de combustibles con presencia en tres mercados del Caribe.

Acero, infraestructura y puerto

El acero estuvo entre las actividades históricas del conglomerado. Aciérie d'Haiti forma parte de la cartera empresarial que actualmente reconoce B|G|O, la organización sucesora de GB Group.

La expansión alcanzó posteriormente negocios de mayor escala relacionados con infraestructura y logística.

Entre ellos figura Port Lafito, integrado a un complejo empresarial que comprende también Lafito Free Zone y Lafito Global. En conjunto, esas compañías muestran la evolución del grupo desde actividades industriales y comerciales hacia infraestructura portuaria, zonas francas y servicios logísticos.

La cartera corporativa también comprende empresas dedicadas a cemento y materiales de construcción, manufactura, agricultura y bienes de consumo.

Sociedades y estructuras internacionales

Los negocios de Bigio no se limitaron a las compañías operativas visibles en Haití y el Caribe.

Los Pandora Papers permitieron al ICIJ establecer que estuvo relacionado con al menos una docena de compañías offshore, muchas constituidas en Bahamas, además de dos trusts.

Uno de ellos, Deep Blue Trust, tenía aproximadamente US$31 millones en participaciones de compañías haitianas, según los archivos examinados por el ICIJ.

La existencia de estas estructuras permite documentar una dimensión internacional de la organización patrimonial vinculada a Bigio y su familia. Por sí misma, la utilización de sociedades offshore o trusts no constituye una actividad ilegal, una precisión que también hace el ICIJ al explicar su base Offshore Leaks.

Otra empresa vinculada documentalmente a la familia es Repsa S.A., que operó como contratista en Haití. En 2020 recibió un contrato gubernamental de aproximadamente US$30 millones para trabajos de dragado, de acuerdo con la investigación del ICIJ basada en una revisión de la Corte Superior de Cuentas haitiana.

De GB Group a B|G|O

La última transformación corporativa importante ocurrió apenas meses antes de la muerte de Bigio.

El 11 de junio de 2026, GB Group anunció que pasaría a denominarse B|G|O, siglas de Builders of Great Opportunities.

La compañía presentó la transformación como una nueva etapa del conglomerado, conservando en las iniciales la referencia al apellido Bigio. Reuven Bigio aparece como chairman de la nueva estructura.

B|G|O agrupa actualmente actividades en logística, construcción, infraestructura, manufactura, bienes de consumo, agricultura y energía. Su cartera publicada en 2026 incluye compañías como Green Leaf Industries, Aciérie d'Haiti, Falconcem, Port Lafito, Lafito Free Zone, Lafito Global y BGO Energy Trading, entre otras.