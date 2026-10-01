El alza de la tasa de política monetaria a 5.50 % podría moderar el crecimiento de la economía

Tras casi un año sin variación, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) elevó en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria (TPM), de 5.25 % a 5.50 % anual, una decisión que podría encarecer el crédito y moderar el ritmo de crecimiento de sectores sensibles al financiamiento, en medio de un escenario internacional de tasas más altas y presiones sobre los precios del petróleo.

Aunque la entidad monetaria informó ayer que la medida tiene un carácter preventivo que busca preservar el anclaje de las expectativas de inflación y evitar mayores efectos sobre los precios, economistas recordaron que estas medidas suelen presionar al alza las tasas activas de la banca múltiple, lo que podría desacelerar el crédito al sector privado y moderar el ritmo de crecimiento de la economía.

Al ser consultados, tanto Ellen Pérez Ducy como Rafael Espinal coincidieron en que el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), así como otros aumentos aplicados por los bancos centrales de Europa, Japón o Colombia en septiembre, incidieron en la revisión al alza del BCRD.

Incidencia sobre la inflación

"La medida está dirigida a proteger las metas de inflación, evitar la dolarización de los ahorros y el aumento de la tasa de cambio del dólar, esencialmente; una medida obligatoria y necesaria en el contexto mundial actual", aseguró Espinal.

Para Pérez Ducy, la principal función del incremento de la tasa de referencia local es evitar un diferencial de tasas que motive una salida de capitales.

"Sin embargo, no luce que será muy efectivo para controlar la inflación", observó.

La economista puntualizó que varios sectores clave de la economía presentan tasas de inflación interanual superiores al 5.0 % a pesar de la apreciación del peso dominicano: ya sea por mayores márgenes comerciales (como en los sectores salud, educación y hoteles, bares y restaurantes), traspaso del alza de los precios del petróleo (como ocurre en transporte) o la subida de los cereales importados (que afecta al grupo de alimentos y bebidas).

El BCRD advirtió que los riesgos inflacionarios se han incrementado en septiembre debido a mayores precios del petróleo y sus derivados y enfatizó que, en el caso dominicano, la inflación interanual se redujo de 5.67 % en junio a 5.13 % en agosto, manteniendo el proceso gradual de convergencia a la meta de 4 % ± 1 %.

Menor crédito

Por otro lado, la presión sobre las tasas activas de la banca múltiple pueden encarecer el crédito al sector privado en moneda nacional, que ya viene creciendo "a tasas bajas" de 7.1 %, detalló Pérez Ducy.

"Si se aísla el crédito de adquisición de vivienda, que está creciendo 20 % presumiblemente ayudado por la fortaleza del peso para con un bien dolarizado, el resto del crédito apenas está creciendo al 6.3 %, muy bajo", precisó.

Las tasas activas de la banca múltiple son determinantes en sectores clave como la construcción y la industria, que han sido los principales motores del crecimiento este año, agregó Espinal.

"Para tener una idea, la construcción recientemente creció 9 % según el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica). Este sector depende de financiamiento, fundamentalmente, por los préstamos hipotecarios y desarrollo de proyectos", remarcó.

En el caso de las industrias, estas asumen presiones adicionales que provienen no solo del encarecimiento de los combustibles, sino de las variaciones de precios en el transporte marítimo y en los insumos para sus operaciones.

Tasas de interés más altas representan una carga financiera mayor para este segmento.

"La decisión local afectará a mediano plazo el crecimiento del PIB (producto interno bruto)" resumió Espinal.

Pérez Ducy también entiende que menos crédito podrían pesar a la baja en el desempeño de la economía dominicana.

De momento, el BCRD considera que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirán a un crecimiento de 4.5 % en 2026, lo que mantendría el desempeño de la economía dominicana como "uno de los más altos de América Latina".