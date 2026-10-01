Deuda, pérdidas y transferencias: el costo de las distribuidoras

Según el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales de julio del 2026, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, la deuda corriente de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) alcanzó los 179.0 millones de dólares a julio del 2026.

Esta deuda corresponde a obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras con las empresas generadoras privadas por conceptos asociados al suministro eléctrico, como la compra de energía y potencia. Su evolución permite observar las dificultades financieras que enfrentan las EDE para cumplir con sus compromisos financieros.

Uno de los principales problemas del sistema son las elevadas pérdidas de distribución. Entre enero y julio del 2026, las pérdidas totales alcanzaron el 44.1 % de la energía adquirida. Esto implica que una proporción considerable de la electricidad comprada no se traduce en ingresos, debido tanto a energía no facturada como a montos facturados que no son cobrados.

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Esta situación también se refleja en el Índice de Recuperación de Efectivo (CRI), que relaciona las pérdidas de energía con la efectividad de cobro. A julio, el CRI acumulado de las EDE fue del 56.5 %, evidenciando la limitada recuperación de los recursos para sus operaciones; entre ellos los destinados a adquirir electricidad.

Las dificultades financieras de las distribuidoras también coinciden con una elevada dependencia de recursos públicos. A agosto del 2026, las transferencias del Gobierno central a las EDE ascendieron 1,290.6 millones de dólares.

La deuda permite postergar parte de las obligaciones de pago, pero no corrige los problemas estructurales del sistema. Cuando las pérdidas son cubiertas recurrentemente con recursos públicos, se debilitan los incentivos para mejorar la gestión, reducir las pérdidas y fortalecer la capacidad de cobro de las EDE.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).