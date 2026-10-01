Expo Cibao 2026 abre sus puertas con más de 150 empresas participantes

La vicepresidenta Raquel Peña, junto a directivos de la Cámara de Comercio de Santiago, durante el corte de cinta que dejó inaugurada la feria. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Con la participación de más de 150 empresas y marcas, quedó inaugurada la noche del miércoles la edición 39 de Expo Cibao, uno de los principales eventos comerciales y empresariales de la región Norte.

La apertura de la feria, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien resaltó el aporte del sector empresarial de la región al crecimiento económico de la República Dominicana.

La vicepresidente destacó que el Cibao constituye uno de los principales motores productivos del país.

Sostuvo que Santiago tiene un papel relevante en la estrategia de desarrollo nacional proyectada hacia el año 2036.

Peña también resaltó la importancia de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado para impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento económico y a la generación de oportunidades.

Reacciones empresariales

De su lado, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Luis Campos Jorge, indicó que la competitividad requiere de la integración de los diferentes sectores que inciden en el desarrollo de la región.

El dirigente empresarial destacó además la transformación de la estructura productiva de Santiago, con una mayor presencia de actividades relacionadas con los servicios especializados y la tecnología.

Feria abierta al público

La exposición, que se desarrolla en el Parque Central de Santiago bajo el lema "Unidos por la competitividad", estará abierta al público hasta el domingo 4 de octubre.

El evento reúne empresas de distintos sectores, emprendimientos e instituciones públicas y privadas, además de ofrecer actividades de capacitación, promoción comercial y orientación para emprendedores.

Los visitantes tendrán acceso a exhibiciones de productos y servicios, así como a una agenda de actividades destinada a promover el desarrollo empresarial.

En el acto inaugural participaron, además, autoridades municipales y otros directivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.