Se acerca la reunión Cepal en Santiago de los Caballeros

Santiago de los Caballeros acogerá del 7 al 9 de octubre el cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), considerado el encuentro bienal más importante de este organismo regional de las Naciones Unidas.

La cita reunirá a autoridades de los 45 Estados miembros y 14 miembros asociados de la Cepal, así como a representantes del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, el sector privado y la academia.

Durante las jornadas se debatirá sobre el desarrollo económico, social y ambiental de América Latina y el Caribe, además de las transformaciones que requiere la región ante el nuevo escenario geopolítico y geoeconómico mundial.

La apertura oficial será el miércoles 7 de octubre y estará encabezada por el presidente Luis Abinader; el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el embajador de Perú en la República Dominicana, Gustavo Lembcke Hoyle.