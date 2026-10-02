El crédito privado podría crecer menos de lo previsto al cierre del 2026

Los mecanismos de transmisión de la política monetaria pueden incidir posteriormente sobre el costo del financiamiento y el comportamiento del crédito privado. ( SHUTTERSTOCK )

En un contexto de condiciones monetarias más restrictivas —con el reciente incremento de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria (TPM), de 5.25 % a 5.50 % anual—, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) revisó a la baja sus perspectivas para el crédito privado, que ya venía mostrando una moderación en su ritmo de crecimiento.

De este modo, los préstamos al sector privado en moneda nacional se expandirían entre 8 % y 9 % al cierre de 2026 y entre 10 % y 12 % al finalizar 2027, de acuerdo a un informe de política monetaria publicado recientemente por el BCRD.

La decisión sobre la TPM fue adoptada luego de que la tasa de referencia permaneciera sin cambios en 5.25 % anual durante los primeros ocho meses del año, en un contexto de mayor riesgo inflacionario.

Los mecanismos de transmisión de la política monetaria pueden incidir posteriormente sobre el costo del financiamiento y el comportamiento del crédito privado.

Tasas promedio en la banca

Paralelamente, el Banco Central aseguró que ha estado gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para que se mantenga en "niveles adecuados", según detalló en un informe de política monetaria publicado recientemente.

En ese contexto, el promedio ponderado de la tasa interbancaria disminuyó 121 puntos básicos respecto a mayo, hasta situarse en 7.47 % anual en agosto.

En la banca múltiple, la tasa pasiva promedio ponderado permaneció estable en 7.37 % anual en agosto, mientras la tasa activa aumentó 28 puntos básicos desde mayo, hasta 14.08 %. El incremento estuvo relacionado con un alza de 38 puntos básicos en las tasas de los préstamos al comercio, que compensó las reducciones de 56 puntos básicos en los créditos al consumo y de 25 puntos básicos en los hipotecarios, de acuerdo al análisis.

El crédito privado en moneda nacional, aunque mantuvo una "evolución positiva", moderó su crecimiento hasta 7.5 % interanual en agosto. Los préstamos destinados a sectores productivos conservaron tasas de dos dígitos, encabezados por hoteles y restaurantes (13.6 %); manufacturas (13.4 %), y construcción (13.3 %).

En contraste, los préstamos a los hogares —que incluyen consumo y adquisición de viviendas— mantuvieron un crecimiento más moderado, de 6.7 % interanual.

Crecimiento económico

El informe proyecta un crecimiento de la economía dominicana en torno a 4.5 % en 2026, apoyado en la reactivación de la inversión y el desempeño del sector externo. Para 2027, prevé una expansión de entre 4.5 % y 5.0 %, cercana al potencial de la economía dominicana.

En materia de precios, el BCRD proyecta que la inflación continuaría moderándose y retornaría al rango meta durante el último trimestre de 2026. La previsión la sitúa entre 4.5 % y 5.0 % al cierre de este año y alrededor de 4.0 % al finalizar 2027.

No obstante, el documento advierte que han aumentado los riesgos de que la inflación supere lo previsto debido a los precios internacionales del petróleo, posibles presiones inflacionarias externas y eventos climáticos que pudieran incidir sobre la producción agropecuaria y, en consecuencia, sobre los precios de los alimentos.