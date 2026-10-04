La cartera hipotecaria del Popular alcanzó los RD$87,729 millones en 2025

El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular, Francisco Ramírez. ( CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

La cartera hipotecaria del Banco Popular Dominicano cerró 2025 en 87,729 millones de pesos, posicionándose como uno de los principales bancos de capital privado dentro de este mercado, en el que alcanzó una participación de 28.2 %.

Con estos recursos, la entidad financiera apoyó el financiamiento de 3,667 viviendas durante el año pasado.

Además, los desembolsos del banco en préstamos interinos para construcción crecieron 149 % en los últimos cinco años, hasta alcanzar aproximadamente 31,120 millones de pesos. Estos recursos han impulsado proyectos residenciales, comerciales y turísticos en distintos puntos del territorio nacional.

Las cifras fueron presentadas por el vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular, Francisco Ramírez, durante su participación en el Construction & Real Estate Summit SD, organizado por la revista Mercado.

Durante el evento, Ramírez abordó la evolución del sector construcción, su impacto en la transformación económica de la República Dominicana y el papel del financiamiento hipotecario para ampliar el acceso a la vivienda en un mercado con una demanda sostenida de nuevas soluciones habitacionales.

Financiamiento hipotecario e interino

El ejecutivo señaló que los resultados reflejan el respaldo de la entidad al acceso a la vivienda y al desarrollo del sector construcción.

Indicó que el financiamiento hipotecario y los préstamos interinos adquieren relevancia en un sector que aporta cerca de 13 % de la economía nacional y figura entre los mayores generadores de empleo e inversión del país, movilizando una extensa cadena de valor.

"La construcción es una de las expresiones más visibles del desarrollo económico. Detrás de cada proyecto hay inversión, empleo, oportunidades y confianza en el futuro del país. Desde el Banco Popular hemos asumido el compromiso de respaldar ese proceso con soluciones financieras que contribuyan al crecimiento sostenible de la República Dominicana", afirmó Ramírez.

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Red de alianzas con el sector construcción

La participación de la entidad en el ecosistema inmobiliario se complementa con una red de más de 1,100 aliados, integrada por constructoras, fiduciarias, inmobiliarias y agentes inmobiliarios.

Con esta red, se facilita la conexión entre desarrolladores, inversionistas y adquirientes de viviendas, al tiempo que contribuye a la expansión del crédito y a las perspectivas del mercado inmobiliario dominicano.

Durante la presentación, Ramírez también se refirió al papel que desempeñan en la estructuración financiera de proyectos empresas como Fiduciaria Popular y la Administradora de Fondos de Inversión Popular, así como la unidad de Banca de Inversión del Banco Popular. Estas estructuras complementan el financiamiento tradicional y contribuyen a los niveles de transparencia, confianza y competitividad del sector.

Asimismo, recordó que, por segundo año consecutivo, la publicación especializada Euromoney reconoció al Popular como el "Mejor banco para bienes raíces de la República Dominicana", una distinción vinculada a su trayectoria en el financiamiento del desarrollo inmobiliario nacional.