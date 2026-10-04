Destinarán US$6.3 millones al financiamiento de proyectos de sargazo en RD

Un paquete de 6.3 millones de dólares será destinado a financiar y brindar asistencia técnica a pequeñas empresas dominicanas que desarrollen proyectos relacionados con el manejo y aprovechamiento del sargazo.

La iniciativa, impulsada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Unión Europea (UE) y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem, destinará los recursos a ampliar el acceso al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que desarrollen proyectos relacionados con la recogida, el transporte y el almacenamiento seguro del sargazo en el país.

Del monto total, EIB Global, la dirección del BEI dedicada al desarrollo, concederá un préstamo de 5.1 millones de dólares a Banco Adopem, respaldado por una garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (EFSD+) de la Comisión Europea y previa aprobación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

A través de Banco Adopem se canalizará financiamiento a largo plazo hacia pequeñas empresas que suelen tener acceso limitado al crédito.

El objetivo del programa es ayudar a las empresas a desarrollar proyectos viables, reforzar la capacidad empresarial y promover prácticas seguras y sostenibles en toda la cadena de valor emergente.

US$1.2 millones para asistencia técnica

La financiación del BEI se complementará con una dotación de 1.2 millones de dólares de la Comisión Europea para asistencia técnica, a la que tendrán acceso Banco Adopem y otras entidades financieras dominicanas.

La asistencia técnica, respaldada por los servicios de asesoramiento del BEI, permitirá a Adopem y a los posibles prestatarios identificar y preparar proyectos financiables, desarrollar soluciones de financiación a la medida y reforzar los conocimientos técnicos, las salvaguardias ambientales y el cumplimiento normativo.

También se basará en un estudio de la cadena de valor encargado por el BEI, financiado por Luxemburgo a través del Fondo para la Inclusión Financiera y presentado en junio de 2025 a instituciones dominicanas que atienden las necesidades de emprendedores y pequeñas empresas.

En conjunto, el financiamiento y la asistencia técnica conforman un paquete del Equipo Europa que busca pasar de una limpieza reactiva a una cadena de valor del sargazo segura, sostenible y comercialmente viable, que genere oportunidades empresariales locales, contribuya al empleo y refuerce la resiliencia frente al cambio climático.

Meta de recogida de sargazo

La operación contribuirá al objetivo regional de recoger 660,000 toneladas de sargazo de aquí a 2027, de las cuales 150,000 toneladas corresponden a República Dominicana. Además, busca impulsar usos prácticos y comercialmente viables para la biomasa recogida.

La llegada masiva de sargazo se ha convertido en un reto ambiental y económico recurrente en el Caribe, con efectos sobre las comunidades costeras, el turismo, la pesca y los ecosistemas marinos.

Al mismo tiempo, existen oportunidades para desarrollar modelos de negocio relacionados con la recogida, el transporte, el secado y el almacenamiento respetuosos con el medio ambiente, así como determinadas actividades de transformación, siempre que se gestionen adecuadamente los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Acuerdo anunciado en conferencia sobre el sargazo

El paquete fue anunciado durante la Cuarta Conferencia Global Gateway UE-Caribe sobre el Sargazo, celebrada en Cancún, México, y respalda la iniciativa emblemática de Global Gateway "Cambiar el rumbo: prácticas sostenibles y oportunidades económicas para desarrollar la cadena de valor del sargazo en la cuenca del Caribe".

La iniciativa reúne a la Unión Europea, los gobiernos del Caribe, instituciones de financiación del desarrollo, investigadores y empresas para promover soluciones comercialmente viables y fortalecer la cooperación regional.

El vicepresidente del BEI Ioannis Tsakiris afirmó que el sargazo plantea un importante reto para las comunidades caribeñas, pero también puede generar oportunidades empresariales sostenibles "si se dispone de la financiación, la experiencia y las salvaguardias adecuadas".

"En colaboración con la Comisión Europea y Banco Adopem, estamos ayudando a los emprendedores locales a transformar un desafío ambiental en actividad económica, empleo y una mayor resiliencia frente al cambio climático. Se trata de un claro ejemplo de Global Gateway y el Equipo Europa en acción", agregó.

Por su parte, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales Jozef Síkela declaró que la llegada masiva de sargazo "supone una amenaza" para las comunidades costeras y los medios de subsistencia en todo el Caribe.

"Al ofrecer a los emprendedores de la República Dominicana conocimientos técnicos y acceso a financiación, estamos ayudando a que este desafío ambiental se transforme en un recurso valioso, que aliente la creación de empleo local y aumente la resiliencia de las comunidades costeras", indicó.

Apoyo a empresas locales

La presidenta ejecutiva de Banco Adopem, Mercedes Canalda de Beras-Goico, señaló que la alianza permitirá apoyar a empresas locales mediante financiamiento y conocimientos para responder al reto que representa el sargazo.

"Banco Adopem está firmemente comprometido con el emprendimiento inclusivo y con las comunidades a las que presta servicio en toda la República Dominicana. Esta alianza nos permitirá apoyar a las empresas locales con financiación y conocimientos para que puedan responder de manera responsable al reto del sargazo, ampliar sus actividades y crear nuevas fuentes de ingresos en las zonas costeras", aseguró.