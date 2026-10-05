La APAP sorteará más de RD$40 millones a través del Cero de Oro

De izquierda a derecha: Luis López, Lawrence Hazoury, Gustavo Ariza y José María Estevaría, ejecutivos de APAP, durante el anuncio. ( CEDIDA POR APAP )

Con más de 40 millones de pesos en premios, incluyendo 10 apartamentos, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció la celebración de su tradicional campaña del ahorro Cero de Oro, considerada por la entidad la promoción con mayor trayectoria del sistema financiero dominicano.

"Esta edición destaca el esfuerzo cotidiano que realizan miles de personas para alcanzar metas personales y familiares, reconociendo la disciplina financiera como una herramienta para transformar proyectos en realidades", expresó el vicepresidente senior de Negocios de APAP, Pedro Durán.

Durán explicó la mecánica del sorteo incluye la generación de boletos por incremento y mantenimiento de balance, por apertura de nuevos certificados y el doble de boletos por cuentas reactivadas.

Doble de boletos con programa de lealtad

Asimismo, el ejecutivo destacó que los clientes pertenecientes al programa de confianza Somos recibirán el doble de boletos en cuentas de ahorro y certificados de depósito.

Los clientes podrán visualizar sus boletos a través de la aplicación móvil de la entidad financiera, además de las vías tradicionales de consulta, sucursales y centro de contacto de llamadas.

La promoción contempla cuatro sorteos, programados para noviembre y diciembre de 2026, y enero y febrero de 2027.

Este año, el Cero de Oro premiará a 110 socios ahorrantes y clientes, fortaleciendo su compromiso de promover el hábito del ahorro en el país.

Los clientes podrán consultar en detalle las bases del concurso en las plataformas de redes sociales y página web de la entidad financiera.