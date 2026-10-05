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Presupuesto
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El Gobierno central devengó el 70 % del presupuesto del 2026

Los gastos totales ascienden a RD$1.17 billones

Los ingresos fiscales alcanzaron RD$987,068 MM

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    El Gobierno central devengó el 70 % del presupuesto del 2026
    Comportamiento de los ingresos tributarios y balance fiscal de cara al cierre de año. (PEXELS)

    El Gobierno central llegó al último trimestre del 2026 con un 70.6 % del presupuesto vigente devengado, con gastos corrientes que superan a los de capital en el monto comprometido, ingresos fiscales que sobrepasan el 71 % de lo estimado para el año y con un déficit fiscal que alcanza el 68 % de lo proyectado.

    Hasta el pasado 25 de septiembre, los gastos totales sumaron 1.17 billones de pesos, de los cuales 1.04 billones se destinaron a compromisos corrientes y 135,864 millones de pesos a inversiones. El monto devengado por la primera partida presenta un 72 % del total contemplado para el año y la segunda un 61.1 %.

    El presupuesto vigente para los gastos corrientes asciende a 1.44 billones de pesos, mientras que los de capital suman 222,208.1 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

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    Infografía

    Intereses e ingresos

    Los 234,918.1 millones de pesos devengados por la partida de los intereses de la deuda pública entre enero y finales de septiembre representaron el 75.5 % del monto vigente para ese propósito, que asciende a 311,003.4 millones.

    De igual forma, los ingresos fiscales muestran un 71.3 % de devengado, en comparación con el presupuesto vigente, que se proyectó en 1.38 billones de pesos. Hasta finales del mes pasado, estos sumaron 987,068 millones de pesos.

    A la fecha, el balance fiscal presenta un déficit de 191,241.6 millones de pesos, monto que representa un 67.1 % en comparación con los 284,926.8 millones de pesos del presupuesto vigente.

    Ejecución institucional 

    El reporte semanal de presupuesto sobre la ejecución del gasto establece que las instituciones del Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados) ejecutaron hasta el 25 de septiembre el 76.1 % de sus recursos, equivalente a 6,780.5 millones de pesos.

    Asimismo, las instituciones del Poder Ejecutivo habían devengado en conjunto el 70.4 % de sus recursos para 2026. De los 1.62 billones de pesos que tienen presupuestado, los ministerios, la Procuraduría General de la República y las obligaciones del tesoro devengaron 1.14 billones de pesos.

    Gasto en obras

    Entre enero y finales de septiembre de este año, el Gobierno central destinó 62,538.8 millones de pesos en obras de infraestructura, monto que implica un 62.8 % de los 99,636 millones de pesos que estiman gastar las autoridades en ese propósito durante 2026, según las estadísticas de la Digepres.

    En infraestructura, los recursos invertidos ascendieron a 40,921.5 millones de pesos, mientras que para obras en edificaciones el monto alcanzó los 21,617.3 millones.

    Transferencias de capital

    Por su parte, las transferencias de capital devengaron el 64.4 % del presupuesto vigente, que asciende a 78,732.4 millones de pesos. En lo que va de año, ese capítulo suma 50,728.8 millones, de acuerdo con los registros de la institución.

    TEMAS -

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.