Inversión en San José de Ocoa alcanzó RD$6,726 millones

El presidente Luis Abinader, encabezando el Consejo de Ministros en San José de Ocoa. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El Gobierno informó ayer que la inversión pública ejecutada en San José de Ocoa alcanzó los 6,726 millones de pesos, un incremento de 94 % respecto al período anterior, destinados a más de 40 obras y proyectos en la provincia.

Los datos fueron presentados durante el sexagésimo primer Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, y celebrado por primera vez en San José de Ocoa.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que las inversiones abarcan infraestructura vial, agua potable, salud, educación, deporte, seguridad ciudadana, electrificación y desarrollo municipal.

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Entre las principales intervenciones figuran la carretera Rancho Arriba-Nizao, el Acueducto Múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga, el reasfaltado de la carretera El Pinar de Ocoa y la ampliación de la emergencia y remozamiento del Hospital Municipal Doctor Guarionex Alcántara.

Durante el encuentro también fueron presentados indicadores sobre las condiciones económicas y sociales de los hogares.

Paliza informó que San José de Ocoa es actualmente la tercera provincia con menor nivel de pobreza de la región sur.

Asimismo, señaló que el ingreso nominal de los hogares aumentó 93 %, mientras que su poder adquisitivo registró un crecimiento de 35 %.