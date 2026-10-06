El FMI advierte que el alza sostenida de precios se ha prolongado más de lo previsto

En abril de este año también la FAO advirtió sobre una posible hambruna como resultado de la guerra en Oriente Medio. ( AFP )

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el martes que el alza sostenida de los precios de productos básicos como alimentos y energía, impulsadas por las guerras en Irán y Ucrania, está siendo más persistente de lo previsto anteriormente.

Los precios globales de muchas materias primas se han mantenido elevados durante varios años, primero debido a las disrupciones en las cadenas de suministro causadas por la pandemia del covid-19 y después por las guerras en Ucrania e Irán.

"Los precios de los productos de primera necesidad, en relación con otros bienes, continúan subiendo desde hace más de un año (...) y se mantienen persistentemente elevados", señaló el FMI en un blog.

El conflicto bélico que infla los precios

"Como resultado, la gente se enfrenta no solo a un aumento temporal de los costes de alimentos y energía, sino también a un deterioro duradero del poder adquisitivo de los productos básicos en comparación con otros artículos".

Los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de las persistentes presiones sobre los precios.

La guerra en Irán, iniciada en febrero de este año, ha impulsado la inflación global y llevó al FMI a revisar al alza su previsión de este índice hasta el 4.7% a nivel mundial en 2026, frente al 4.1% del año anterior.

El FMI tiene previsto publicar la parte principal de la actualización de su Informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial la próxima semana, con nuevas cifras sobre las previsiones de crecimiento e inflación globales.

El FMI advirtió que las consecuencias de los llamados shocks de oferta se extienden mucho más allá de "unos pocos meses de mayor inflación".