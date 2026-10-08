Gasto en intereses y regla fiscal

Si hay una estadística de la economía dominicana cuyo crecimiento es verificable, es el pago de los intereses de la deuda pública. Su nivel genera preocupación. Si el gasto de intereses fuera una institución del gobierno, sería la mayor por uso de recursos del presupuesto nacional. Esa comparación es solo un ejercicio para tener una idea de la dimensión que ha alcanzado.

En el presupuesto de 2027, el pago de los intereses de la deuda pública, incluyendo las transferencias al Banco Central de la República Dominicana para su recapitalización por el déficit cuasifiscal, asciende a 396 mil millones de pesos. El presupuesto de educación está fijado en 366 mil millones de pesos en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027. Esa cifra ayuda a dimensionar el gasto anual destinado a intereses.

¿Cómo se reduce el gasto en intereses de la deuda pública? Reduciendo su monto. Los gobiernos no tienen control sobre los rendimientos a los cuales colocan los bonos. Las tasas son determinadas en el mercado. De lo que sí tienen control los gobiernos es del gasto. Ni siquiera de los ingresos, porque este depende de diferentes factores.

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Tanto déficits como superávits son el resultado de la decisión política de cuánto gastar. La contratación de personal, el número de instituciones públicas, los subsidios otorgados a determinados productores, las transferencias al sector público para cubrir déficits, la cantidad de personas que permanecen en el sistema de asistencia social sin lograr salir de él y el gasto en obras públicas son todas decisiones políticas. Lo que deciden los ciudadanos de forma libre y voluntaria mediante transacciones pacíficas, sin coerción, cae dentro de las decisiones económicas. El resto pertenece al ámbito de la política.

¿Resuelve el problema de los intereses que la deuda se baje como porcentaje del PIB? El cociente puede ser menor por el crecimiento del PIB. Pero la deuda, su monto, no disminuye. Volvemos al punto anterior. Los intereses dependen de cuánta deuda tiene un país, no de cuánto represente como porcentaje del PIB.

La República Dominicana tiene una ley de responsabilidad fiscal desde el año 2024. ¿La legislación cumple el propósito de reducir el pago en intereses? No cumple ese propósito por la manera como fue redactada. Los déficits continúan y el gasto crece, a pesar de un incremento de impuestos hace pocos meses. Para 2027, se presupuesta un déficit de 3.4 % del PIB, más alto que el presupuestado para 2026.

La ley de responsabilidad fiscal no incluyó una regla de déficit. Si la hubiera incluido, como es lo correcto cuando se desea controlar la deuda y el pago de intereses, las dos variables estarían en una senda decreciente, asumiendo la voluntad de cumplir con la legislación y con el contrapeso del Poder Legislativo.

¿Contempla el presupuesto de 2027 el cumplimiento de la regla de responsabilidad fiscal? La tasa promedio de inflación que esperan las autoridades es 4.5 %. Por tanto, el gasto primario solo debería crecer 7.5 %. Sin embargo, el gasto primario crecerá 9.3 % al comparar el presupuesto vigente y el presentado al Poder Legislativo, casi dos puntos porcentuales más. Parece que hay un error en el dato de inflación o en el monto del gasto primario incluido en el presupuesto. O en ambos. De no ser así, se estará incumpliendo la regla fiscal en 2027.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).