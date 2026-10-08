La deuda pública continúa en aumento

El aumento del servicio de la deuda y su presión sobre las finanzas públicas. ( SHUTTERSTOCK )

A agosto de 2026, la deuda pública consolidada de República Dominicana alcanzó 84,379.0 millones de dólares. De este monto, 67,649.7 millones corresponden al Sector Público No Financiero (SPNF), representando el 80.2 % del total, mientras 16,729.3 millones corresponden al Banco Central (BCRD), el 19.8 % restante.

En relación con el producto interno bruto (PIB) proyectado para 2026, de 145,026.7 millones de dólares, la deuda del SPNF representa 46.6 % y la del BCRD 11.5 %. En conjunto, la deuda pública consolidada equivale al 58.2 % del PIB.

El aumento de la deuda adquiere mayor relevancia en un contexto internacional de tasas de interés elevadas. Cuando el Gobierno necesita emitir nueva deuda o refinanciar obligaciones que vencen, las condiciones del mercado determinan el costo al que puede obtener esos recursos. Por ello, incrementar el financiamiento público en períodos de tasas altas se traduce en un mayor costo del servicio de la deuda y una creciente presión sobre las finanzas públicas.

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La persistencia de los déficits fiscales eleva la deuda. De acuerdo con el presupuesto vigente de 2026, el déficit se ubicaría en 3.3 % del PIB, completando cinco años consecutivos por encima del 3 %, algo que no ocurría en los últimos 35 años. Para 2027, el proyecto de presupuesto contempla un déficit de 3.4 % del PIB, prolongando esta tendencia.

Sin un ajuste del gasto público, los déficits fiscales continuarían alimentando el crecimiento de la deuda. Mantener esta dinámica implica comprometer una proporción creciente de los recursos públicos para atender las obligaciones acumuladas, reduciendo el margen disponible para otras necesidades y trasladando el costo del desequilibrio fiscal a los contribuyentes presentes y futuros.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).