Las recaudaciones de la DGII crecen un 17.1 % en septiembre

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que las recaudaciones alcanzaron 79,290.5 millones de pesos el pasado septiembre, para un crecimiento interanual de un 17.1 %, equivalente a 11,587.2 millones adicionales respecto al mismo mes del año pasado.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis) y del impuesto sobre la renta (ISR) de las personas físicas, que registraron los mayores aportes al incremento de los ingresos tributarios durante ese mes.

Con este desempeño, la DGII superó en 2,542.8 millones de pesos la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, fijada en 76,747.7 millones, para un nivel de cumplimiento de un 103.3 %. Los ingresos acumulados entre enero y septiembre alcanzan los 751,168.7 millones, lo que representa un cumplimiento de 100.5 % y un excedente de 3,461.5 millones de pesos por encima de lo estimado.

En comparación con el mismo período de 2025, las recaudaciones registraron un crecimiento interanual de 9.4 %, equivalente a 64,477 millones de pesos adicionales.

Aporte por impuestos

El ITBIS fue el tributo con mayor incidencia en el crecimiento de las recaudaciones, al generar 20,309.3 millones de pesos, para un incremento interanual de un 16.4 %, equivalente a 2,860.7 millones adicionales respecto a septiembre de 2025.

Este desempeño respondió a un crecimiento interanual del 7.0 % en las ventas totales y de 4.3 % en las ventas gravadas, impulsadas principalmente por los sectores de vehículos, construcción e industrias manufactureras.

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En tanto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas aportó 14,621.6 millones de pesos, registrando un crecimiento interanual de 44.6 %. Este comportamiento estuvo explicado por el incremento tanto en la cantidad de asalariados gravados como en el monto de las retenciones.

Mientras, el impuesto sobre la renta de las empresas y activos alcanzó una recaudación de 13,645.9 millones de pesos, para un crecimiento de 3.5 %, equivalente a 464.7 millones más que el mismo período del año anterior.

Por su lado, los impuestos selectivos a los combustibles recaudaron 7,599.3 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 13.2 %, equivalente a 888.1 millones de pesos adicionales.

Asimismo, los impuestos selectivos alcoholes y tabaco registraron una recaudación total de 2,736.8 millones de pesos.

Por último, los demás impuestos contribuyeron en conjunto con RD$20,377.5 millones, completando el total recaudado por la DGII durante septiembre de 2026.