La Tesorería Nacional desembolsa RD$115,000 MM a proveedores y contratistas del Estado

Sede de la Tesorería Nacional. ( CEDIDA POR LA TESORERÍA NACIONAL )

La Tesorería Nacional (TN) desembolsó más 115,000 millones de pesos durante el primer semestre del 2026, recursos destinados al pago de obligaciones con proveedores y contratistas del Estado.

Las operaciones acumuladas alcanzaron en pesos un consolidado de 109,360.9 millones de pesos, acompañados por flujos en moneda extranjera que ascendieron a 96.9 millones de dólares y 4.5 millones de euros, logrando con la convertibilidad de esas divisas un monto total de 115,488.8 millones de pesos.

Desembolsos por meses

Enero fue el período de la mayor liberación de fondos en moneda local, con 25,439 millones de pesos, 10.6 millones de dólares y 68,324.6 euros, según detalla una nota de prensa de la institución.

Los pagos a los proveedores y contratistas del Estado en febrero fue por 9,633.7 millones de pesos, 25.7 millones de dólares y 296,637 euros, mientras que en marzo alcanzaron los 16,731.6 millones de pesos, junto a 6.8 millones de dólares y en moneda europea 4.1 millones.

En abril el desembolso fue de 15,353.9 millones de pesos y 12.3 millones de dólares, sin registro de operaciones en euros. El mes siguiente los pagos fueron por 19,809.4 millones de pesos, 10.2 millones de dólares y 16.1 de euros, precisó la institución.

Durante junio los pagos ascendieron a 22,393.1 millones de pesos y en dólares alcanzó el pico 31 millones y 91,864 euros.

Impacto económico

La institución destacó que la inyección oportuna de estos recursos cumple rigurosamente con el calendario de compromisos gubernamentales, sosteniendo el ritmo comercial de las empresas suplidoras y protegiendo el empleo nacional.

Te puede interesar Plataforma de la Tesorería Nacional alcanza las 452,936 transacciones

Además, recordó que los beneficiarios pueden dar seguimiento al estatus de sus expedientes a través del portal de Consulta de Pagos y Libramientos de forma totalmente digital.

Estos pagos realizados solo incluyen los que se hicieron a través del Sistema de Cuenta Única del Tesoro (CUT) desde enero a junio 2026, concluye la nota.