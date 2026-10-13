El dinero en cuentas inactivas y abandonadas en el país llega a 12,591.2 millones de pesos

La cantidad de dinero alojado en cuentas inactivas y abandonadas dentro del sistema financiero ascendió a 12,591.2 millones de pesos a agosto de este año, para un aumento de 9.53 % respecto a los 11,495.6 millones registrados en el mismo período del 2025 y una cifra que duplica los 5,764.5 millones de pesos acumulados en este tipo de cuentas hace una década.

Estos montos incluyen tanto las cuentas de personas físicas como las de personas jurídicas o empresas, conforme datos de la Superintendencia de Bancos (SB).

Con el objetivo de prevenir que más cuentas pasen a estos estatus, la institución reguladora del sistema bancario emitió en septiembre la circular CSB-REG-2026000017, con la que modificó el “Instructivo para la aplicación del reglamento sobre cuentas inactivas y abandonadas en las entidades de intermediación financiera”.

De este modo, se establece que toda institución bancaria cuente con un procedimiento interno que incluya un sistema de alerta para gestionar, de forma activa, la localización de los titulares de estas cuentas, así como mecanismos de monitoreo para identificar cuentas vigentes que acumulen 12 meses o más sin movimientos atribuibles al titular.

Toda cuenta que cumple tres años sin ningún tipo de retiro, depósito o transacción alguna pasa a registrarse como inactiva en el sistema financiero, un estatus que mantenían 1,633,733 cuentas hasta agosto de este año, con montos ascendentes a 12,268.9 millones de pesos.

Las cuentas con más de diez años sin ninguna transacción, en cambio, se consideran cuentas abandonadas, las cuales sumaron 161,738 a agosto, con un total de 322.3 millones de pesos.

Las cuentas abandonadas crecen más

Aunque más de un millón y medio de cuentas figuran como inactivas, son las abandonadas las que se han expandido a un ritmo más acelerado a lo largo del tiempo.

Hasta agosto, las cuentas inactivas totalizaron 1,633,773 cuentas, 77,478 más que las 1,556,295 que habían en el mismo período del año pasado (para un aumento de 4.98 %) y hasta 343,432 respecto a las 1,290,341 cuentas inactivas para el 2016, para un alza de 26.62 %.

Sin embargo, 48,547 cuentas pasaron a tener un estatus de abandonada entre agosto del 2025 y agosto del 2026, lo que ascendió la cifra de 113,191 a 161,738 cuentas en la actualidad, para un crecimiento interanual de 42.89 %.

Las cuentas abandonadas en la actualidad son el doble que las 69,659 que se registraron en el 2016, según los datos de la institución.

Una vez una cuenta se cataloga como abandonada, la Superintendencia de Bancos (SB) la hace pública, tanto en un periódico de circulación nacional como en su página web, dentro de un listado general, incluyendo el nombre del titular o beneficiario y el número de cuenta.

Si a partir de los seis meses de su publicación los montos que reposan en las cuentas abandonadas no han sido reclamados, los fondos se transfieren de manera definitiva al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), debiendo ser reclamados a la entidad monetaria para ser recuperados.

Más montos en pesos De los 12,591.2 millones de pesos en cuentas abandonadas e inactivas, el 60.33 % del dinero (7,595.9 millones) se encontraba en moneda nacional, con apenas 250.6 millones dentro de cuentas abandonadas. En tanto, el 39.67 % restante (equivalente a 4,995.3 millones de pesos) se encontraba en moneda extranjera, incluyendo tanto dólares como euros y con un valor de cuentas abandonadas equivalente a 71.7 millones de pesos.

Otros cambios

La circular de la SB establece que cualquier depósito o retiro de valores realizado tanto vía ventanilla como vía transferencia electrónica generará la reactivación automática de las cuentas que figuren como inactivas, al igual que los cargos a través del uso de tarjetas de crédito asociadas a una cuenta, sin que esta reactivación implique la aplicación de cargos por penalidad por parte de las entidades de intermediación financiera.

De igual forma, la circular exige que las entidades financieras conserven un registro histórico de los fondos transferidos al Banco Central, que permita verificar su existencia y estatus ante notificaciones de embargo y atender los requerimientos de información del organismo.

Asimismo, aclara que los listados publicados de cuentas abandonadas deben incluir aquellas sujetas a embargo, oposición o inmovilización.

Para las entidades en liquidación o salida voluntaria, la Superintendencia de Bancos publicará las cuentas inactivas con menos de diez años en esa condición, con quince días calendario de antelación a su transferencia al Banco Central.

En las cuentas abandonadas con embargos parciales, se transferirá al Banco Central únicamente el monto disponible que no esté afectado por la medida. Si el embargo se recibe después de la transferencia, la entidad deberá informar al embargante sobre la situación de los fondos.

La disposición también establece que la inmovilización de fondos no podrá exceder las 72 horas sin una orden judicial, exceptuando de ese límite las solicitudes de agencias internacionales de investigación y de entidades estatales competentes en inteligencia financiera, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debidamente facultadas conforme al marco legal vigente.

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