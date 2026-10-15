El crédito privado pierde fuerza pese a las menores tasas de interés

La minería y los servicios lideran el crecimiento del crédito al sector privado. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana, el crédito al sector privado en moneda nacional alcanzó 2 billones 78,497.2 millones de pesos en septiembre de 2026, con un crecimiento interanual de 7.7 %. Entre enero y septiembre, el crecimiento interanual promedió 8.6 %, el nivel más bajo para ese período desde 2009.

En este contexto de desaceleración, la tasa de interés activa promedio ponderada —la tasa promedio que cobran los bancos por sus préstamos— se situó en 13.6 % en lo que va de 2026, por debajo de los niveles registrados entre 2023 y 2025, así como entre 2015 y 2017.

Los préstamos de consumo concentraron el 32.4 % del crédito privado, seguidos por adquisición de viviendas (21.7 %), comercio (15.1 %) y construcción (7.1 %).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/imagen-variacion-interanual-de-los-prestamos-en-moneda-nacional-al-sector-privado-14d36c5b.jpg

Pese a su elevada participación, el crédito al consumo creció apenas 4.7 % interanual en septiembre. En contraste, los préstamos destinados a minería aumentaron 38.2 %, seguidos por servicios comunitarios, sociales y personales (25.7 %) y servicios inmobiliarios y empresariales (17.8 %). Por su parte, el crédito agropecuario registró la mayor contracción, con una caída de 23.4 %.

Durante enero-septiembre de 2026, la minería registró el mayor crecimiento interanual promedio (72.4 %), seguida por electricidad, gas y agua (45.1 %) y servicios comunitarios, sociales y personales (26.0 %). En cambio, el crédito agropecuario se contrajo 15.6 %, mientras que el financiamiento a las microempresas permaneció prácticamente estancado.

La desaceleración del crédito privado refleja un menor ritmo de expansión del financiamiento, aunque con diferencias importantes entre sectores.

____

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).