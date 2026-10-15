El ITBIS representará el 54.5 % del gasto tributario proyectado para el 2027

El ITBIS a personas físicas concentra la mayor parte de las exoneraciones fiscales proyectadas. ( PEXELS )

El Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2027 contempla un gasto tributario por 458,629.9 millones de pesos, un monto que casi duplica el registrado en 2021, en un contexto en el que se espera que el déficit fiscal del período alcance los 327,281.5 millones de pesos.

La mayor parte de los ingresos que las autoridades estiman que dejarán de percibir durante el próximo año derivan de las exenciones a las personas físicas, principalmente por el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS).

Así está contenido en el proyecto de PGE para el próximo año, en el que se observa que el gasto tributario crecerá, en términos absolutos, 195,125.6 millones de pesos en 2027, en comparación con los 263,504.3 millones que representó en 2021, aunque respecto a la reestimación de 2026 el aumento es de 17,184.7 millones de pesos.

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Los más de 458,629 millones de pesos que el Estado proyecta dejará de percibir el año entrante representan un 4.78 % del producto interno bruto (PIB), una cifra que muestra una reducción de 0.28 puntos porcentuales al compararse con el 5.06 % del PIB que se reestimó en 2026.

Las exenciones generalizadas del ITBIS, tanto interno como externo para los diferentes sectores, alcanzarían los 249,805.9 millones de pesos, equivalente al 54.5 % del total. Del citado monto, 156,302.4 millones corresponderían a las personas físicas, representando el 62.6 %.

Dentro de las exoneraciones del ITBIS se incluyen las estimaciones por la aplicación de tasa reducida sobre algunos productos alimenticios, el salario de navidad, la deducción de gastos educativos, a los intereses percibidos en el mercado de valores, entre otros, según precisa el documento presupuestario.

El Ministerio de Hacienda y Economía define el gasto tributario como los ingresos que el Estado deja de percibir como consecuencia de la aplicación de exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas, diferimientos y otros tratamientos impositivos preferenciales.

Otras actividades

Las zonas francas figuran como el segundo sector más beneficiado. El fisco proyecta dejar de recibir 40,804.1 millones de pesos en ingresos por los diferentes tratamientos otorgados a las figuras impositivas que gravan esa actividad. El monto representa un 8.9 % del total del gasto tributario esperado para 2027.

En tanto, la salud y la educación representan los otros dos sectores con mayor participación en el gasto tributario, principalmente por las exenciones del ITBIS. El primero sumará 37,332.9 millones de pesos y el segundo 21,924.8 millones.

Otros sectores

Otras actividades o sectores que reciben exenciones, deducciones u otros tipos de tratamientos preferenciales son turismo (17,229.4 millones de pesos), generación eléctrica (16,287.3 millones), compras por internet (15,680.3 millones), fideicomisos (9,447.8 millones), importadores de vehículos (7,990.3 millones), instituciones privadas sin fines de lucro (7,593.4 millones), desarrollo fronterizo (6,930.4 millones) y minería (6,584.6 millones), entre otros.

Plan para aumentar los ingresos A mediados de este año, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó una iniciativa denominada Plan Anticrisis que, entre otras finalidades, buscaba aumentar los ingresos fiscales entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfrentar las presiones sobre las finanzas públicas, producto de la guerra en Medio Oriente que encareció el precio de los derivados del petróleo. El proyecto aumentaba la tasa o el monto establecido para algunos tributos, incluyendo el de las transferencias electrónicas, la contribución de salida a los pasajeros que viajan al extranjero e impuestos relacionados con los juegos de azar, entre otros.