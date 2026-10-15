Cartera de proyectos del Banco Mundial en RD alcanza US$1,492.3 millones

La vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Tailandia. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La cartera de proyectos financiados por el Banco Mundial (BM) en la República Dominicana cerró el año fiscal con compromisos netos ascendentes a los 1,492.3 millones de dólares, y la tasa de desembolso pasó de 3.30 % en el año fiscal 2025 a 8.64 % en 2026, representando un aumento de 5.34 puntos porcentuales.

Durante un encuentro sostenido en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y la vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, valoraron los resultados de la gestión de la cartera, y la importancia de reducir burocracias innecesarias para agilizar la ejecución de las iniciativas financiadas por el organismo.

Durante el encuentro, la ejecutiva del Banco Mundial destacó la aprobación en el país de la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico (Plan Anticrisis), como parte de las acciones relevantes para la gestión económica en República Dominicana.

El ministro Díaz indicó que el seguimiento más seguido a las unidades ejecutores, combinado con un saneamiento de la cartera de proyecto y cancelaciones parciales de financiamientos, resultaron en un mayor ritmo de desembolso y ejecución de operaciones en sectores de alta prioridad para para el país.

El portafolio del BM en el país incluye, operaciones estratégicas orientadas a modernizar el sector agua, fortalecer la distribución eléctrica, ampliar la inclusión y la resiliencia de la protección social y mejorar las condiciones de viviendas. Estas iniciativas concentran cerca del 80 % del total de desembolsos previstos para el presente ejercicio fiscal.

Reuniones Anuales del FMI y el BM

Las Reuniones Anuales del FMI y el BM se celebran del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Tailandia. El encuentro reúne a ministros de Hacienda, gobernadores de bancos centrales y autoridades económicas de los 191 países miembros de ambos organismos.