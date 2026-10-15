Las tasas de interés en 2026: ¿bajan o suben?

La evolución gradual al alza de las tasas bancarias a lo largo de este año. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana al 9 de octubre de 2026, la tasa de interés activa promedio ponderada de los bancos múltiples —la que cobran por los préstamos en moneda nacional— se situó en 14.0 %, mientras que la tasa pasiva —la que pagan por los depósitos— alcanzó 7.0 %.

En lo que va de 2026, hasta el 9 de octubre, la tasa activa promedió 13.6 %, por debajo de los promedios registrados en 2023, 2024 y 2025. La tasa pasiva también presentó niveles menores, con una reducción más pronunciada respecto a esos años. Esto refleja una moderación de las tasas de interés en comparación con períodos anteriores.

No obstante, ambas tasas han mostrado incrementos durante 2026. La activa pasó de aproximadamente 13.6 % en enero a 14.0 % en octubre, mientras que la pasiva aumentó de 5.9 % a 7.0 % en el mismo período. Pese a estos movimientos, sus niveles actuales permanecen por debajo de los máximos observados en los últimos años.

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La diferencia entre ambas tasas, denominada diferencial de intermediación, se situó en 7.0 puntos porcentuales en octubre. Este indicador muestra la distancia entre lo que los bancos cobran por prestar y lo que pagan por captar depósitos.

Para evaluar las tasas de interés también debe considerarse la inflación. Al descontar la inflación interanual de septiembre (5.12 %), la tasa activa real se situó en 8.4 % y la pasiva real en 2.0 %.

Más allá de las tasas de interés, el acceso al financiamiento también depende de la confianza, las expectativas económicas y las condiciones que enfrentan hogares y empresas para tomar decisiones de inversión y consumo.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).