El dólar se sitúa en RD$61.68, tras repunte de 2.6 % frente al peso

La tasa de cambio del dólar se situó ayer a 61.68 pesos la venta y a 61.15 pesos la compra por cada unidad, acumulando una apreciación de 2.6 % y 2.9 %, respectivamente.

De este modo, la divisa refuerza la tendencia al alza que viene presentando desde el 30 de septiembre, cuando su venta sobrepasara los 60 pesos por primera vez desde abril del 2026. Desde mayo hasta septiembre, la venta promedió los 59 pesos, mientras que la compra rondó los 58 pesos, según los datos presentados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Sin embargo, la moneda fuerte aún sigue por debajo del pico máximo que alcanzara a principios de año, con una venta de 63.51 pesos y una compra de 63.11 pesos promedio en enero.

Presión sobre el mercado cambiaro

El economista Juan Ariel Jiménez aseguró que un aumento de las tasas de interés a nivel internacional genera una presión directa sobre el mercado cambiario, incidiendo en que el dólar muestre una mayor apreciación.

"Hay inversionistas que sacan su dinero para aprovechar la mayor rentabilidad de los instrumentos extranjeros; entonces, o se deprecia la moneda, o suben aún más las tasas de interés en República Dominicana para no perder el diferencial de tasas", aseguró.

Para Jiménez, el escenario actual representa "una corrección" de una apreciación vista en los primeros meses del año, sumado al efecto de equiparar el diferencial de tasas tras los incrementos vistos en los Estados Unidos.

El economista también enfatizó que el dólar "no es termómetro" para analizar el ritmo de la economía en la República Dominicana.

"Un dólar bajo no significa que la economía está fuerte y un dólar alto no significa que la economía está debilitada. Las monedas en todos los países del mundo suben y bajan atendiendo a circunstancias específicas del momento, o atendiendo a problemas estructurales", remarcó.