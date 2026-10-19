Banesco ampliará sus operaciones en la República Dominicana

Banesco Banco Múltiple anunció una nueva inyección de capital de 10 millones de dólares de su casa matriz, Banesco Internacional, con la que los aportes recibidos durante el último año ascienden a 40 millones de dólares.

Los recursos respaldarán la expansión comercial de la entidad en República Dominicana y el desarrollo de sus servicios digitales.

El fortalecimiento patrimonial acompaña una renovación de marca y un proceso de transformación de la operación local, que incluye mejoras en la banca móvil, nuevos cajeros automáticos y la incorporación de inteligencia artificial para optimizar procesos.

Según informó la institución, su crecimiento supera el 15 % en lo que va de año, aunque el documento no precisa el indicador al que corresponde ese incremento. El banco señaló que la capitalización permitirá sostener esa expansión y ampliar su oferta de soluciones financieras.

Desarrollo del banco

Banesco inició sus operaciones en República Dominicana en 2011 y cuenta con 13 sucursales distribuidas en Santo Domingo, Santiago y Bávaro. Al cumplir 15 años en el mercado nacional, la entidad emprende una etapa que contempla cambios en su dirección estratégica, el fortalecimiento de sus capacidades y una gestión comercial más enfocada en las necesidades de los clientes.

Entre las novedades previstas figura una nueva generación de cajeros automáticos con funcionalidades para realizar depósitos, pagos y otras transacciones.

La transformación también abarca mejoras en la aplicación móvil y el desarrollo de soluciones digitales destinadas a simplificar las operaciones bancarias.

La institución explicó que incorporará inteligencia artificial como herramienta para aumentar la eficiencia y agilizar sus procesos. A la vez, evolucionará su modelo de atención en las sucursales hacia un servicio con mayor énfasis en la asesoría personalizada.

El objetivo, de acuerdo con la entidad bancaria, es integrar los canales digitales y presenciales para que los clientes puedan utilizar ambos con una experiencia consistente. La entidad plantea que la tecnología facilite las transacciones habituales y permita dedicar más atención a las necesidades financieras que requieran acompañamiento.

La renovación de marca se presenta bajo el mensaje «15 años construyendo confianza. Hoy evolucionamos para seguir avanzando contigo», con el que el banco identifica esta fase de su trayectoria en el país.

Banesco atribuyó los nuevos aportes de capital a la confianza de su casa matriz en el potencial del mercado dominicano y en las perspectivas de crecimiento de su operación local.