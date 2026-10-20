Banreservas destinó RD$376 mil millones a financiar familias, emprendedores y empresas

Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Puntacana; la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, y su esposo, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, durante la gala del 85.º aniversario de la entidad. ( CEDIDA POR MENDY FILMS )

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) informó este martes que desembolsó más de 376,000 millones de pesos mediante unos 254,000 préstamos destinados a respaldar a familias, emprendedores y empresas del país, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026.

La información fue ofrecida por el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Leonardo Aguilera, quien destacó el alcance de los financiamientos otorgados durante ese período.

El ejecutivo señaló que, en esos meses, la institución fortaleció sus programas de financiamiento mediante ferias como Expo Pymes, que superó los 7,200 millones de pesos; Expohogar, con más de 11,247 millones en créditos aprobados, y Expo Móvil 2025, que recibió solicitudes de financiamiento superiores a 8,500 millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/c5d7bd3f-5ac4-40f8-a3c7-9772264ef990-7dd536e1.jpg El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, durante su discurso. (CEDIDA POR BANRESERVAS)

Aguilera también destacó las oportunidades de financiamiento ofrecidas a los dominicanos residentes en el exterior a través de ferias inmobiliarias celebradas en Nueva York, Lawrence y Madrid.

Asimismo, resaltó la incorporación de más de 235,000 dominicanos al sistema financiero.

Activos Aguilera también informó que al cierre de septiembre de 2026, los activos del banco alcanzaron 1.53 billones de pesos, con un crecimiento de 13.5 % durante los últimos 12 meses.

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Reconocimiento internacional

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una gala para celebrar el 85.º aniversario de Banreservas.

Durante el acto, Aguilera anunció que la revista especializada Global Finance reconoció a Banreservas como el "Banco más Seguro de la República Dominicana de 2026", una distinción que se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por la entidad durante el presente año.

"¡Qué mejor noticia para celebrar nuestros 85 años que esta nueva confirmación de la solidez y la confianza que distinguen a nuestra institución!", expresó Aguilera al compartir el reconocimiento con los invitados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/5637c0a6-6f62-4fb2-b53e-d510a551fedc-96d039a5.jpg La violinista Aysha Syed interpretó la Fantasía de Carmen en la gala de celebración de Banrservas. (CEDIDA POR BANRESERVAS)

El presidente ejecutivo destacó que Banreservas ha acompañado el desarrollo económico y social del país desde su fundación, el 24 de octubre de 1941, y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo ese legado.

"Hay instituciones que forman parte de la historia de un país. Y hay otras que, además, han contribuido a escribirla", manifestó, al señalar que Banreservas pertenece al grupo de instituciones que han contribuido a construir la historia nacional.

Aguilera también resaltó que los resultados alcanzados por el banco responden al compromiso y la preparación de sus colaboradores y dijo que su gestión se fundamenta en el mérito y la capacidad profesional.

Gala por aniversario

La celebración del 85.º aniversario del Banco de Reservas estuvo dedicada a la música dominicana, con un repertorio que incluyó obras de Juan Luis Guerra, Rafael Solano, Luis Alberti y Ñico Lora, entre otros compositores.

Durante el concierto también participó la violinista Aysha Syed, quien interpretó la Fantasía de Carmen, de Pablo Sarasate.

El presidente ejecutivo de la entidad, Aguilera, destacó el vínculo de la música con la identidad nacional y agradeció al presidente Luis Abinader, al Consejo de Directores, a los colaboradores y a los clientes por su respaldo a la institución. Asimismo, reafirmó su confianza en el futuro del banco y en su contribución al desarrollo nacional.